Spor yazarları Galatasaray'ın Konyaspor galibiyetini değerlendirdi: En güçlüsü Galatasaray!

"TEK SEBEBİ SEVGİ"

UĞUR MELEKE: "Galatasaray rahat bir şekilde sonuca giderken dengeyi bozan dokunuş yine Osimhen’den geldi. Üstelik uzun bir seyahatin ardından ayağının tozuyla çıktığı bir müsabakada yaptı bunu. Yıpratıcı bir yolculuğun peşine Osimhen’in dün yine de ilk 11’de oynamasını ve bir saat sahada kalmasını ne profesyonellikle, ne de herhangi bir stratejiyle açıklayabilirsiniz bence. Bunun tek ve güçlü bir sebebi var: “Sevgi”. Osimhen 7 yaşında sabahtan akşama mahallede plastik top peşinde koşan bir çocuk gibi seviyor futbolu hala. Bundan yıllar önce Barcelona’nın genç teknik adamı Luis Enrique, 3-0’ı bulduğu bir Eibar maçının 80’inci dakikasında Messi’yi dinlendirmek ve korumak için oyundan almak istemiş, Arjantinli futbolcu çıkmayı reddedince Neymar terk etmek zorunda kalmıştı sahayı! Oysa Luis Enrique hafta içi Şampiyonlar Ligi, hafta sonu da El Clasico oynayacakları için dinlendirmek istemişti sadece Messi’yi. Messi’nin içinde de o yedi yaşındaki çocuk vardı işte. Zaten onu tüm zamanların en iyisi yapan da o 7 yaşındaki çocuk oldu." [Hürriyet]