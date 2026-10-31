Spor yazarları Galatasaray'ın Konyaspor galibiyetini değerlendirdi: En güçlüsü Galatasaray!
Galatasaray, Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.
Spor yazarları, Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanındaki galibiyetini değerlendirdi.
"AYNI CİDDİYETLE"
BÜLENT TİMURLENK: Derbiden 4 gün sonra, Stuttgart maçından 3 gün önce ideal olan elbette ilk yarıda rakibin fişini çekmekti. Öyle de yaptı G.Saray. Önce Osimhen, ardından Yunus'un jeneriklik sayısı… İlk yarı Leao ile top kayıpları yapsa da istekli ve hızlı başlamış Yunus da derbideki iştahını sürdürüyordu. Osimhen bildiğiniz gibi. 2. kez baba olmanın sevincini kısa süre yaşayıp maç günü geldiği Konya'da yine rakip defansı dağıtan adamdı. Haftalardır eleştirdiğimiz Sara'nın, Osimhen'in golünde serbest vuruşta ve Batrakov'un geçiş hücumunda güzel bitirdiği pozisyonda yaptığı asistler umarım oyuncuya G.Saray formasının ağırlığını hatırlatır. G.Saray sakat listesi boş olduğunda geniş kadrosuyla fark yaratan takım. Son 3 sınavında da bunun sonuçları tabeladaydı. (Sabah)
"ANTRENMAN MAÇI"
İbrahim Yıldız: Sarı-Kırmızılılar en rahat maçlarından birisini oynarken işin bu kadar kolay olacağını beklemiyorlardı açıkçası. Konyaspor gibi oynayan her takımı farklı yenecek bir takım Galatasaray. Güçlü oyunculara sahip olmaları bir yana, oyuna motivasyon ve kazanma arzusu üst düzeyde. Arka arkaya alınan galibiyetler Sarı-Kırmızılı takımı rakiplerinden daha farklı bir yere koyuyor. Teknik direktörden, oyuncu grubuna kadar herkes takım için ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nedenle Galatasaray’la mücadele etmek her takım için çok zor. (Habertürk)
"TEK SEBEBİ SEVGİ"
UĞUR MELEKE: "Galatasaray rahat bir şekilde sonuca giderken dengeyi bozan dokunuş yine Osimhen’den geldi. Üstelik uzun bir seyahatin ardından ayağının tozuyla çıktığı bir müsabakada yaptı bunu. Yıpratıcı bir yolculuğun peşine Osimhen’in dün yine de ilk 11’de oynamasını ve bir saat sahada kalmasını ne profesyonellikle, ne de herhangi bir stratejiyle açıklayabilirsiniz bence. Bunun tek ve güçlü bir sebebi var: “Sevgi”. Osimhen 7 yaşında sabahtan akşama mahallede plastik top peşinde koşan bir çocuk gibi seviyor futbolu hala. Bundan yıllar önce Barcelona’nın genç teknik adamı Luis Enrique, 3-0’ı bulduğu bir Eibar maçının 80’inci dakikasında Messi’yi dinlendirmek ve korumak için oyundan almak istemiş, Arjantinli futbolcu çıkmayı reddedince Neymar terk etmek zorunda kalmıştı sahayı! Oysa Luis Enrique hafta içi Şampiyonlar Ligi, hafta sonu da El Clasico oynayacakları için dinlendirmek istemişti sadece Messi’yi. Messi’nin içinde de o yedi yaşındaki çocuk vardı işte. Zaten onu tüm zamanların en iyisi yapan da o 7 yaşındaki çocuk oldu." [Hürriyet]
"EN ÖNEMLİ OLAYI BATRAKOV"
ERMAN TOROĞLU: "Galatasaray için Avrupa maçından önce iyi bir prova oldu. Bence dünkü maçın en önemli olayı Batrakov’du. Bu çocuk yükselen bir grafikle devam ediyor. Çok basit oynuyor, gerektiği zaman gereken işi yapıyor. Top gelmeden evvel nereye atacağını çok iyi kestiriyor. Çünkü dünyada toptan daha hızlı futbolcu yok. Onun için de zeki bir adam; topu koşturuyor. Meşin yuvarlağı alıp eveleyip gevelemiyor." [Sözcü]
"EN GÜÇLÜSÜ GALATASARAY"
AHMET ÇAKAR: "Galatasaray güle oynaya, yürüyerek, potansiyel zor bir maçı çok rahat kazandı. Üstelik Stuttgart öncesi yorulmadı, sakatlanmadı. Skoru aldıktan sonra da birçok önemli oyuncusunu dinlendirme fırsatı buldu. Şurası muhakkak ki Türkiye Ligi'nin atak oyuncular bakımından en güçlü, en çeşitli takımı Galatasaray. Dün gece bir kez daha gösterdi ki Galatasaray'ın lig için çok önemli bir kadrosu var ve belki de şampiyonluğun en önemli favorisi." [Sabah]
"EN ÜRETKEN OYUNCUYDU"
ATTİLA GÖKÇE: "Galatasaray’ın en yaratıcı, çalışkan ve üretken oyuncusu Alexey Batrakov’du. Kendi ceza alanı içinde savunma hamleleri yaparken, topu kazanıp atağa yöneldiği anlarda rakip yarı alanın iki korner bayrağına da uğraması, sahayı enine boyuna hızlı bir traktör gibi sürmesiydi. 2 top çalma, asist ve gol… Maçı klasıyla imzaladı. Kaptan Yunus’un attığı, maçın en güzel golüydü." [Milliyet]
"ÖZ GÜVEN AÇISINDAN ÖNEMLİ"
LEVENT TÜZEMEN: "Galatasaraylı oyuncular için Konyaspor maçı ikinci yarının hemen başında Batrakov'un uzun bir koşu yaptıktan sonra attığı gol sonrası keyifli bir hale geldi. Osimhen'in mükemmel kafa golünün ardından Yunus'un füze gibi bir şutla attığı gol, G.Saray'ın baskı ve stres yaşamadan oynamasını sağladı. Son yıllarda Konya'da sıkıntılı maçlar oynayan Galatasaraylı oyuncular için derbi sonrası farklı bir skorla 3 puanı almak ve kazanma alışkanlığını sürdürmek öz güven adına çok değerli." [Sabah]
"ATTIĞINDAN FAZLASINI KAÇIRDI"
OSMAN ŞENHER: "Konya deplasmanının sarı-kırmızılılar için çok zor geçeceğini düşünüyordum. Ne var ki Okan Buruk’un talebeleri ortaya öyle bir futbol koydular ki, Konyaspor’un yapacağı hiçbir şey yoktu, çaresiz kaldılar. Teknik, enerji, atletik futbol Galatasaray’ı başka yere getirmiş. Lille, Fenerbahçe maçları çok iyi geçmişti. Dün geceki maçta oynanan futbol, bu iki maçın da üzerine çıktı. Skor sakın sizi kandırmasın. Attığı dört golden fazlasını da kaçırdılar." [Milliyet]