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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!

        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!

        Gaziantep'te, öksürük şikayetiyle gittiği sağlık kabininde yapılan iğnenin ardından fenalaşan 45 yaşındaki, 5 çocuk annesi Sultan Sever, kaldırıldığı Özel Yaşam Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay sonrası görülen davada sanıklar hakkında tutuklama kararı verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!

        Gaziantep'te olay, 30 Mayıs 2026 tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre, öksürük şikayeti nedeniyle sağlık kabinine giden Sultan Sever (45), burada yapılan iğnenin ardından fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sever, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        "3 İĞNE YAPILDI, EŞİM YERE DÜŞMÜŞ VE ŞİŞMİŞ"

        İHA'daki habere göre olay gününü anlatan maktulün eşi Mustafa Sever, eşinin sağlık kabinine gittiğini ve öksürük dışında hiçbir hastalığının olmadığını söyledi. Eşine 3 iğne yapıldığını belirten Sever, "Eşim oraya öksürük şikayetiyle gitmişti. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. Orada eşime art arda üç iğne yapıldığını öğrendim. Ben gittiğimde eşim yere düşmüş ve şişmişti" dedi.

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        "EŞİMİN HİÇBİR HASTALIĞI YOKTU"

        Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve yalnızca öksürük şikayeti bulunduğunu ifade eden Mustafa Sever, Adli Tıp Kurumu raporunda da ölümün iğneyle bağlantısının ortaya çıktığını ileri sürdü. Sever, "Eşimin hiçbir hastalığı yoktu. Sadece öksürüğü vardı. Bir umut yaşar diye hastaneye götürdük. Ancak yoğun bakımda hayatını kaybetti. Eşimin ölümünde ihmali olanların ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

        "AMBULANSI GEÇ ARADILAR"

        Annesi ile birlikte hastaneye giden Ali Sever ise ambulansın geç çağrıldığını söyleyerek, "Ambulansın yaklaşık yarım saat sonra arandılar. Annem baygın haldeyken bana oksijen tüpünü verdi. 15 dakika içerisinde kendine geleceği söyledi. Ancak annem kendine gelmedi. Daha sonra ambulans geldi ve annemi hastaneye götürüldü" ifadelerini kullandı.

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        İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Davanın ilk duruşmasında savunma yapan sanık Ayşe E., ebelik lisans mezunu olduğunu ve iş aradığı sırada sanık Ömer A. tarafından işe çağrıldığını söyledi. İşe başladıktan sonra sağlık kabinine gelen hastalarla ilgilendiğini belirten Ayşe E., olay günü Sultan Sever'in annesinin cenazesi olduğunu ve kendisini iyi hissetmediğini söylediğini ifade etti.

        "FENALAŞTIĞINI SÖYLEDİ"

        Sever'in sağlık kabinine daha önce de geldiğini belirttiğini aktaran Ayşe E., Avil ve Dekort isimli ilaçları karıştırarak iğne yaptığını, ardından Sever'in fenalaştığını söyledi. Ayşe E., "İğneyi yapar yapmaz kendisi fenalaştı. Fenalaşınca doğrudan oksijen tüpüne bağladım. Daha sonra alerji geliştiğinde uygulanan Prednol isimli kortizon içeren iğneyi yaptım. Ambulansı aradım. Nabzı çok düştüğü için ambulans gelene kadar bacaktan adrenalin uyguladım. Kalp masajına devam ettim" dedi.

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        Ambulans ekiplerinin gelmesinin ardından sanık Ömer A.'yı arayarak bilgi verdiğini belirten Ayşe E., olay sonrasında Sever'in kızının kendisine annesinin alerjisi olup olmadığını sorduğunu söyledi.

        "RUHSATSIZ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

        Karakola ifade vermeye gittiği sırada Ömer A.'nın kendisini aradığını öne süren Ayşe E., "'Burada çalıştığını söylersen kendini de beni de yakarsın, burası ruhsatsız' dedi. İşletmenin ruhsatsız olduğunu bu aşamada öğrendim. Daha önce başıma böyle bir olay gelmediği için korktum ve Ömer A'nın telkini doğrultusunda yalan ifade vermek durumunda kaldım. Ancak mahkemedeki ifadem doğrudur" diye konuştu.

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        ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR İSTENECEK

        Mahkeme heyeti, Sultan Sever'in hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan müdahaleler ve uygulanan ilaçlara ilişkin kayıtların temin edilmesi için Özel Yaşam Hastanesi'ne müzekkere yazılmasına hükmedildi. Hastane kayıtları temin edildikten sonra tanık beyanları, sanıkların soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki ifadeleri ile dosyadaki diğer belgeler birlikte değerlendirilerek kusur durumunun ve ölümle olay arasındaki illiyet bağının kesilip kesilmediğinin belirlenmesi amacıyla dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi.

        İĞNEYİ YAPAN DA TUTUKLANDI

        Mahkeme heyeti, sanık Ömer Aslan'ın üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller, kaçma şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Ayşe E'nin ise üzerine atılı suçun niteliği, cezanın alt ve üst sınırları, delillerin henüz toplanmamış olması ve tefrik edilen dosya kapsamında savunmasının henüz alınmamış olması gerekçeleriyle ayrıca tutuklanmasına hükmedildi.

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        Duruşma, eksik hususların giderilmesi ve gerekli raporların temin edilmesi için ertelendi.

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