Öykü Karayel: Özcan Deniz'e büyük saygı duydum

Demet Özdemir, "Canlandırdığım Ceren karakteri maalesef müthiş bir kabulleniş içinde" diyerek, şöyle devam etti: Bu coğrafyada deyip altını çizmek istemiyorum çünkü kadınların yaşadığı sıkıntılar, verdikleri var olma mücadelesi, bir coğrafyayla ilgili değil. Ceren özelinde ise annesi vefat ettikten hemen sonrası küçük bir kız çocuğunun artık anne de olmak zorunda olduğu, herkese bakmak yükümlülüğünde olduğu bir kadına dönüştüğü bir yolculuk. O yüzden bu kabulleniş, toprak yemesiyle de birlikte bence müthiş bir direnişe dönüştü. Benim için Ceren müthiş bir direniş örneği.

Uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için yeniden bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini konu alan yapım, 6 Kasım’da vizyona girecek.