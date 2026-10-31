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        Haberler Magazin Öykü Karayel: Özcan Deniz'e büyük saygı duydum

        Öykü Karayel: Özcan Deniz'e büyük saygı duydum

        "Cinlerin Düğünü" ve "Son Yemek" filmlerinin Türkiye prömiyeri, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapıldı. Öykü Karayel, "Son Yemek" filminde birlikte rol aldığı Özcan Deniz'e övgü dolu ifadeler kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 09:10 Güncelleme:
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        Ferit Karahan’ın yazıp yönettiği, Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir, Sarp Bozkurt, Evliya Aykan ve Tuba Ünsal’ın rol aldığı “Cinlerin Düğünü”, Altın Portakal’da izleyiciyle buluştu. “Ulusal uzun metraj film” kategorisinde yarışan filmin prömiyerine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

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        Film ekibi gösterim sonrası düzenlenen söyleşide soruları yanıtladı. Ferit Karahan, filmi için “Bir kâbus gibi insanın içine işlemesini istediğim bir çalışma oldu” dedi.

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        Demet Özdemir, "Canlandırdığım Ceren karakteri maalesef müthiş bir kabulleniş içinde" diyerek, şöyle devam etti: Bu coğrafyada deyip altını çizmek istemiyorum çünkü kadınların yaşadığı sıkıntılar, verdikleri var olma mücadelesi, bir coğrafyayla ilgili değil. Ceren özelinde ise annesi vefat ettikten hemen sonrası küçük bir kız çocuğunun artık anne de olmak zorunda olduğu, herkese bakmak yükümlülüğünde olduğu bir kadına dönüştüğü bir yolculuk. O yüzden bu kabulleniş, toprak yemesiyle de birlikte bence müthiş bir direnişe dönüştü. Benim için Ceren müthiş bir direniş örneği.

        Uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için yeniden bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini konu alan yapım, 6 Kasım’da vizyona girecek.

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        "ÖZCAN DENİZ’E BÜYÜK SAYGI DUYDUM"

        Festivalin “ulusal gala” bölümünde yer alan "Son Yemek", Atatürk Kültür Merkezi’nde gösterildi. Özcan Deniz’in yazıp yönettiği ve başrol oynadığı, Öykü Karayel, Tilbe Saran, Esra Ruşan ve Helin Kandemir’in de rol aldığı film için ayrıca söyleşi etkinliği düzenlendi.

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        Öykü Karayel, konuşmasında Özcan Deniz’le birlikte çalışmaktan keyif aldığını belirterek “Tanıştıktan sonra ona çok büyük saygı duydum” dedi.

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        Helin Kandemir, Özcan Deniz hakkında, “Özcan Ağabey, insan olarak da, bu filmin dışında kazandığım ve bunun kıymetini hissettiğim biri oldu dünyamda” derken Esra Ruşan, duygularını “Okumama, bilmeme, içinde olmama rağmen inanılmaz ağladım. Tam hayal ettiğime benzer şekilde hatta hayal ettiğimden daha güzeldi” ifadelerini kullandı.

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        Altın Portakal Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyesi Fadik Sevin Atasoy, diğer jüri üyeleriyle yağmur altında verdikleri pozu paylaştı: Hava nasıl olursa olsun, sinema bizi bir araya getirir. Jürideki değerli çalışma arkadaşlarımla geçirdiğim; filmlerle, sohbetlerle, farklı bakış açılarıyla ve ortak keşiflerle dolu bu günler için minnettarım.

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        #Demet Özdemir
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