Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Hedefimiz ultrason cihazı geliştirmek. Yüzde 71 yerlilik oranına sahip yerli cihaz üreteceğiz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 14:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür ederek, sağlık altyapısı ve yerli tıbbi cihaz üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Sağlık çalışanlarının vatandaşların kaliteli sağlık hizmetlerine hızlı erişebilmesi için yoğun bir tempoda görev yaptığını belirten Erdoğan, hekimlerin çoğu zaman kendilerine ve ailelerine ayıracakları zamandan fedakârlık ettiğini söyledi.

        "ANLAYIŞIMIZ YAŞAMAK VE YAŞATMAK ÜZERİNE"

        Erdoğan, şöyle konuştu: "Sağlık ordumuzun her bir mensubuna selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi hakikaten yüksek bir tempoda görev yapıyor. Milletimizin kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilmesi için özveriyle çalışıyor.

        REKLAM

        Bu vesileyle ister kamuda ister özel sektörde olsun sağlık hizmetlerimizin bugünkü seviyelere gelmesinde payları olan emekleriyle, çalışkanlıklarıyla daha sağlıklı Türkiye'ye katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık bilimlerine yeni eserler, yeni ufuklar kazandıran fakat bugün aramızda olmayan tüm doktorlarımızı rahmetle yad ediyorum.

        Bugün başarılarıyla milletçe iftihar ettiğimiz Sayın hocamız Aziz Sancar da aramızda. Sancar Hocamızın 'Ben bilim yapmayı ondan öğrendim' diyerek kendisinden söz ettiği merhum Prof. Dr. Muzaffer Aksoy'un sözlerini paylaşmak isterim; 'Tıp öyle bir bilim dalı ki konusu insanın maddi ve manevi acılarını dindirmek ve ona çare bulmaktır.'

        REKLAM

        Tıp ve hekimlik bizim için bu kadar hayati öneme sahiptir. Bizim anlayışımız yaşamak ve yaşatmak üzerinedir."

        Erdoğan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda düzenlenen kurultayın, yeni yol haritalarının değerlendirilmesi açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.

        "TIBBİ CİHAZ VE EKİPMANLARIMIZI ARTIK BİZ ÜRETİYORUZ"

        Tıpta yapay zeka ve dijitalleşmeyle birlikte önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Erdoğan, yatırımlar, destekler ve teşviklerle sağlık altyapısını güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti.

        Sağlıkta yerli üretim modeline dikkat çeken Erdoğan, "Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz. Batman’da kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem hastanelerimizde kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        Kalp-akciğer makinesinin de öz kaynaklarla geliştirilerek kullanıma sunulduğunu belirten Erdoğan, yerli ultrason cihazı üretimini hedeflediklerini ve yıllık 700 cihaz üretileceğini söyledi.

        Erdoğan, "Hedefimiz ultrason cihazı geliştirmek. Yüzde 71 yerlilik oranına sahip yerli cihaz üreteceğiz. Tıbbi cihaz tedariğinde de yerli üretime daha fazla ağırlık veriyoruz" dedi.

        "SAĞLIKTA ZİRVEYE OYNAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

        Bilim insanlarının çalışmalarının gençlere örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, geçmişteki başarıların yeni buluşlarla sürdürülmesini kıymetli bulduğunu ifade etti.

        Yerli tıbbi cihaz üretimindeki adımları başlangıç olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Savunma sanayisinde nasıl destan yazdıysak sağlık sektöründe de aynı başarıyı elde edeceğiz. Sizlerin de güçlü destekleriyle sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz" dedi.

        REKLAM

        Erdoğan, konuşmalarının ardından Aziz Sancar Bilim Ödülleri Töreni'nde ödül sahiplerine ödüllerini takdim etti.

        Aziz Sancar Bilim Ödülü Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksim'de kaza sonrası servis şoförünü alıkoyup 80 bin lirasını gasbettiler

        TAKSİM'de Mehmet Eren A. (27) yönetimindeki servis minibüsü, ters yönden gelen otomobille çarpıştı. İddiaya göre Mehmet Eren A., kazanın ardından otomobildeki 2 kişiden alkollü olduğunu ve işini kaybedeceğini söyleyerek polis çağırmamalarını istedi. Mehmet Emin A.'yı zorla araçlarına bindiren bu kiş...
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"