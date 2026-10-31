Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür ederek, sağlık altyapısı ve yerli tıbbi cihaz üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık çalışanlarının vatandaşların kaliteli sağlık hizmetlerine hızlı erişebilmesi için yoğun bir tempoda görev yaptığını belirten Erdoğan, hekimlerin çoğu zaman kendilerine ve ailelerine ayıracakları zamandan fedakârlık ettiğini söyledi.

"ANLAYIŞIMIZ YAŞAMAK VE YAŞATMAK ÜZERİNE"

Erdoğan, şöyle konuştu: "Sağlık ordumuzun her bir mensubuna selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi hakikaten yüksek bir tempoda görev yapıyor. Milletimizin kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilmesi için özveriyle çalışıyor.

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Bu vesileyle ister kamuda ister özel sektörde olsun sağlık hizmetlerimizin bugünkü seviyelere gelmesinde payları olan emekleriyle, çalışkanlıklarıyla daha sağlıklı Türkiye'ye katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık bilimlerine yeni eserler, yeni ufuklar kazandıran fakat bugün aramızda olmayan tüm doktorlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Bugün başarılarıyla milletçe iftihar ettiğimiz Sayın hocamız Aziz Sancar da aramızda. Sancar Hocamızın 'Ben bilim yapmayı ondan öğrendim' diyerek kendisinden söz ettiği merhum Prof. Dr. Muzaffer Aksoy'un sözlerini paylaşmak isterim; 'Tıp öyle bir bilim dalı ki konusu insanın maddi ve manevi acılarını dindirmek ve ona çare bulmaktır.'

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Tıp ve hekimlik bizim için bu kadar hayati öneme sahiptir. Bizim anlayışımız yaşamak ve yaşatmak üzerinedir."

Erdoğan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda düzenlenen kurultayın, yeni yol haritalarının değerlendirilmesi açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.

"TIBBİ CİHAZ VE EKİPMANLARIMIZI ARTIK BİZ ÜRETİYORUZ"

Tıpta yapay zeka ve dijitalleşmeyle birlikte önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Erdoğan, yatırımlar, destekler ve teşviklerle sağlık altyapısını güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti.

Sağlıkta yerli üretim modeline dikkat çeken Erdoğan, "Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz. Batman’da kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem hastanelerimizde kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" diye konuştu.

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Kalp-akciğer makinesinin de öz kaynaklarla geliştirilerek kullanıma sunulduğunu belirten Erdoğan, yerli ultrason cihazı üretimini hedeflediklerini ve yıllık 700 cihaz üretileceğini söyledi.

Erdoğan, "Hedefimiz ultrason cihazı geliştirmek. Yüzde 71 yerlilik oranına sahip yerli cihaz üreteceğiz. Tıbbi cihaz tedariğinde de yerli üretime daha fazla ağırlık veriyoruz" dedi.

"SAĞLIKTA ZİRVEYE OYNAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bilim insanlarının çalışmalarının gençlere örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, geçmişteki başarıların yeni buluşlarla sürdürülmesini kıymetli bulduğunu ifade etti.

Yerli tıbbi cihaz üretimindeki adımları başlangıç olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Savunma sanayisinde nasıl destan yazdıysak sağlık sektöründe de aynı başarıyı elde edeceğiz. Sizlerin de güçlü destekleriyle sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz" dedi.

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Erdoğan, konuşmalarının ardından Aziz Sancar Bilim Ödülleri Töreni'nde ödül sahiplerine ödüllerini takdim etti.

Aziz Sancar Bilim Ödülü Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e verildi.