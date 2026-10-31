Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olurken, yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Bugün itibarıyla yeniden başlayacak olan yağmur geçişlerinin önümüzdeki perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yeni yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. Daha sonraki günlerde doğuya ilerleyen yağışlar çarşamba gününe kadar tüm yurtta etkili olacak. Perşembe günü ise Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu bir gün beklenirken, yağışlar iç ve doğu kesimlerde devam edecek.

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Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının ise yağışlı dönemde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelerde ise yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtildi. Açıklamada, önümüzdeki 7 gün boyunca bölgede havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.

GÜN GÜN HAVA DURUMU

1 Kasım Pazar: Yağışlı hava etkili

- Marmara: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı yağış geçişleri bekleniyor.

- Ege: Kıyı Ege'de, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

- Akdeniz: Antalya, Mersin ve Adana çevresinde yerel sağanaklar ve gök gürültülü yağışlar dikkat çekiyor.

- İç Anadolu: Ankara, Konya, Eskişehir ve çevresinde bulutlu hava ağırlık kazanacak. Yağış ihtimali kıyı ve batı kesimlere göre daha düşük.

- Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağış geçişleri beklenirken doğuda bulutluluk daha belirgin.

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Genel olarak çok bulutlu bir hava görünümü var. Yerel yağışlar görülebilir.

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2 Kasım Pazartesi: Yağışlar bölgesel

- Marmara: Bölgenin batısı ve kuzeybatısında yağış ihtimali sürüyor. İstanbul ve çevresinde bulutlu, zaman zaman yağışlı bir hava beklenebilir.

- Ege: Kıyı kesimlerde yerel sağanaklar devam edebilir. İç Ege'de bulutlu hava daha baskın.

- Akdeniz: Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülebilir.

- İç Anadolu: Bölgenin büyük bölümünde çok bulutlu hava etkili olacak. Yer yer yağış ihtimali bulunuyor.

- Karadeniz: Batı ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış geçişleri görülebilir. Orta kesimlerde bulutlu hava ön planda.

- Doğu Anadolu: Özellikle kuzeydoğu kesimlerde bulutluluk ve yerel yağış ihtimali dikkat çekiyor.

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3 Kasım Salı: Yağış alanı genişliyor

Bu gün haritada yağışlı alanların özellikle kuzey ve batı kesimlerde daha belirgin hâle geldiği görülüyor.

- Marmara: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve çevresinde aralıklı yağışlar görülebilir.

- Ege: Kıyı ve kuzey Ege'de yerel sağanaklar bekleniyor. İç kesimlerde bulutlu hava etkili olabilir.

- Akdeniz: Antalya, Mersin, Adana ve çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öne çıkıyor.

- İç Anadolu: Bölgenin kuzey ve batısında bulutlu hava ile yerel yağış geçişleri görülebilir.

- Batı ve Orta Karadeniz: Yağışlı hava etkisini artırıyor. Kıyı kesimlerde aralıklı yağmur bekleniyor.

- Doğu Karadeniz: Yağış ihtimali artıyor. Yerel ve aralıklı yağışlar görülebilir.

- Doğu Anadolu: Bölgenin kuzeyinde bulutluluk ve yerel yağış ihtimali öne çıkıyor.

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4 Kasım Çarşamba: Yağışlı alanlar oldukça yaygın

Haritalar içerisinde yağış dağılımının en geniş alan kapladığı günlerden biri çarşamba olarak görünüyor.

- Marmara: Bölge genelinde bulutlu ve aralıklı yağışlı hava bekleniyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevresinde yağış geçişleri görülebilir.

- Ege: Kuzey ve iç kesimlerde yağış ihtimali artarken kıyı kesimlerde yerel sağanaklar görülebilir.

- Akdeniz: Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Yerel kuvvetli yağış ihtimali açısından takip edilmeli.

- İç Anadolu: Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlı ve bulutlu hava etkili olabilir.

- Karadeniz: Batıdan doğuya geniş bir alanda yağış geçişleri bekleniyor. Özellikle kıyı şeridinde yağışların daha belirgin olması mümkün.

- Doğu Anadolu: Kuzey ve doğu kesimlerde bulutlu ve yerel yağışlı hava öne çıkıyor.

- Güneydoğu Anadolu: Bölgenin kuzey ve batısında bulutlu hava ve yerel yağış ihtimali bulunuyor.

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5 Kasım Perşembe: Batıda kısmi açılma

Perşembe günü haritasında batı kesimlerde parçalı bulutlu ve güneşli alanlar artarken Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

- Marmara: Trakya ve Çanakkale çevresinde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava görülebilir. Bölgenin doğusunda bulutluluk devam edebilir.

- Ege: İzmir, Aydın, Muğla ve çevresinde güneşli aralıklar artıyor. İç Ege'de bulutlu hava yer yer devam edebilir.

- Akdeniz: Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor.

- İç Anadolu: Bölgenin önemli bölümünde bulutlu ve yerel yağışlı hava etkili olabilir.

- Batı ve Orta Karadeniz: Yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

- Doğu Karadeniz: Bölge genelinde aralıklı yağış ihtimali yüksek görünüyor.

- Doğu Anadolu: Kuzey ve doğu kesimlerde yağışlı ve bulutlu hava bekleniyor.

- Güneydoğu Anadolu: Özellikle batı ve kuzey kesimlerde yerel yağışlar görülebilir.