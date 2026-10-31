Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
Adana'da, bir markete düzenlenen silahlı saldırı sırasında markete ekmek vermek için gelen fırıncı 52 yaşındaki Doğan Gedik karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Gedik kurtarılamadı. Polis, olayın ardından otomobille kaçan şüphelileri arıyor
Adana'da olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, market sahibinin husumetli olduğu kişiler tarafından markete silahlı saldırı düzenlendi.
MARKETE EKMEK GETİRDİ VURULDU
İHA'da yer alan habere göre bu sırada markete ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik (52), karnından vuruldu. Saldırganlar ise otomobille kaçtı.
POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gedik’i hastaneye kaldırırken polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alıp saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan Doğan Gedik, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
OTOPSİNİN ARDINDAN DEFNEDİLDİ
Gedik’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.