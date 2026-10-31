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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma

        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma

        Çorum'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Galip Tercan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silah ele geçirilirken Tercan'ın oğlu D.T. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma

        Çorum'da olay, gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1'inci Cadde’de meydana geldi. Abdulsamet Ç. ve Cafer K. ile Galip Tercan ve oğlu D.T. arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Galip Tercan, Abdulsamet Ç. ve Cafer K.’yi silahla vurulup yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TEDAVİYE ALINDI KURTARILAMADI

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Galip Tercan, kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kavganın yaşandığı cadde ile çevresinde polis ekiplerince inceleme yapıldı. Çalışmada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Soruşturma kapsamında D.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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