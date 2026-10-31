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        Haberler Magazin Levent İnanır: Evler, saatler, paralar nerede?

        Levent İnanır: Evler, saatler, paralar nerede?

        Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirası gündemden düşmüyor. 26 Haziran'da vefat eden oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural ile yeğeni Levent İnanır arasındaki polemik sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        "Evler, saatler, paralar nerede?"

        Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın miras tartışmasında sular durulmuyor. Hayat arkadaşı Jülide Kural'ın mal varlığı açıklamasına İnanır'ın yeğeninden cevap geldi. SHOW Haber'e konuşan Levent İnanır, "Dayımın öz varlıkları harami gibi yok edildi" diyerek, Kural'a tepki gösterdi. İnanır, Kural'a "2025'te satılan evlerin paraları nerede?" sorusunu yöneltti. "Dayımın parasına ihtiyacım yok" diyen Levent İnanır, ihtiyaç sahibi olan başka yeğenlerinin olduğunu tekrarladı.

        JÜLİDE KURAL NE DEMİŞTİ?

        Kadir İnanır’ın büyük bir servete sahip olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Jülide Kural, oyuncunun mal varlığının birlikte yaşadıkları ev, üç eski otomobil ve bankadaki bir miktar birikimden oluştuğunu belirtti. Kural, İnanır’ın kurbağa koleksiyonunun manevi değeri bulunan küçük eşyalardan oluştuğunu söyledi.

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        Jülide Kural, "Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettiğim gerçek dışı iddialar ve kişilik haklarıma yönelik sistematik saldırılar karşısında artık bazı gerçekleri açıklama gereği duyuyorum. Öncelikle, Kadir İnanır’ın büyük bir servete sahip olduğu iddiası doğru değildir. Mal varlığı, birlikte yaşadığımız evimizden, eski üç otomobilden ve bankadaki bir miktar birikiminden ibarettir. Kurbağa koleksiyonu ise maddi değil, manevi değeri olan küçük eşyalardan oluşmaktadır" dedi. Jülide Kural, İnanır'ın 25 adet lüks markaya ait saati olduğu iddiasını da reddetti.

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