iPhone kullanıcılarına 'Coruna' uyarısı

iPhone kullanıcılarını hedef alan yeni nesil siber güvenlik tehditleri, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı tehlikeye atmaya devam ediyor. Apple cihazlarındaki belirli güvenlik açıklarından yararlanan Coruna adlı zararlı yazılım, kullanıcıların haberi olmadan hesaplara sızılmasına yol açıyor.

Sistem açıklarını suistimal eden bu yazılım, cihaz üzerinde yetki kazanarak WhatsApp oturumlarının kontrolünü ele geçirebiliyor. Sürecin arka planda ve kullanıcı fark etmeden gerçekleşmesi, tehdidin boyutunu artırıyor. Hesaba erişim sağlayan kötü niyetli kişiler, kullanıcının rehberindeki kişilere ulaşarak acil para veya borç talebinde bulunuyor.

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Uzmanlar, bu tür saldırılara karşı alınabilecek en etkili önlemlerin başında güncellemelerin geldiğini belirtiyor. İşletim sisteminin ve uygulamaların en son sürüme güncellenmesi, bilinen güvenlik açıklarının kapatılmasında kritik rol oynuyor. Bunun yanı sıra WhatsApp hesabında iki adımlı doğrulamanın aktif edilmesi, bağlı cihazlar listesinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve yakınlardan gelen para taleplerinin mutlaka telefon aramasıyla teyit edilmesi tavsiye ediliyor.