Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.759,56 %-3,64
        DOLAR 49,9411 %0,10
        EURO 55,7452 %-0,30
        GRAM ALTIN 6.222,90 %-3,56
        BITCOIN 77.443,00 %0,86
        FAİZ 39,67 %0,43
        GÜMÜŞ GRAM 78,92 %-5,74
        GBP/TRY 66,9160 %0,04
        EUR/USD 1,1160 %-0,18
        BRENT PETROL 111,79 %0,51
        ÇEYREK ALTIN 10.174,43 %-3,56
        Haberler Ekonomi Teknoloji iPhone kullanıcılarına 'Coruna' uyarısı

        iPhone kullanıcılarına 'Coruna' uyarısı

        Apple kullanıcılarını hedef alan yeni nesil Coruna yazılımı, WhatsApp hesaplarını sessizce ele geçirerek yakın çevreden borç ve para istenen dolandırıcılık vakalarını tetikliyor. Uzmanlar, mobil cihazların yazılım güncellemelerinin yapılmasını öneriyor. WhatsApp üzerinden gelen para taleplerinin karşı tarafı arayarak doğrulanması tavsiye ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor

        iPhone kullanıcılarını hedef alan yeni nesil siber güvenlik tehditleri, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı tehlikeye atmaya devam ediyor. Apple cihazlarındaki belirli güvenlik açıklarından yararlanan Coruna adlı zararlı yazılım, kullanıcıların haberi olmadan hesaplara sızılmasına yol açıyor.

        Sistem açıklarını suistimal eden bu yazılım, cihaz üzerinde yetki kazanarak WhatsApp oturumlarının kontrolünü ele geçirebiliyor. Sürecin arka planda ve kullanıcı fark etmeden gerçekleşmesi, tehdidin boyutunu artırıyor. Hesaba erişim sağlayan kötü niyetli kişiler, kullanıcının rehberindeki kişilere ulaşarak acil para veya borç talebinde bulunuyor.

        REKLAM

        Uzmanlar, bu tür saldırılara karşı alınabilecek en etkili önlemlerin başında güncellemelerin geldiğini belirtiyor. İşletim sisteminin ve uygulamaların en son sürüme güncellenmesi, bilinen güvenlik açıklarının kapatılmasında kritik rol oynuyor. Bunun yanı sıra WhatsApp hesabında iki adımlı doğrulamanın aktif edilmesi, bağlı cihazlar listesinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve yakınlardan gelen para taleplerinin mutlaka telefon aramasıyla teyit edilmesi tavsiye ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor

        #dolandırıcılık
        #whatsapp
        #iphone
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"