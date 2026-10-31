İran: Liderimiz Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü

İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü.

Yazılı bir açıklama yapılırken Hamaney'in herhangi bir düşman tehdidine karşı derhal, etkili ve 'coğrafi olarak kısıtlanmamış bir yanıt' verilmesi emrini verdiği ifade edildi.

"Düşmanların askeri veya terör saldırılarının yeniden başlaması durumunda bu yeni çatışmanın sonlandırılmasına ilişkin zamanlamayı ve şartları İran belirleyecek" ibaresinin öne çıktığı yazılı açıklamada Hamaney'in askeri yetkililere bazı "stratejik ve önemli" talimatlar verdiği vurgulandı.

Hamaney'in ayrıca İran kuvvetlerine ABD ve İsrail'e yönelik hedefleri güncelleme ve İran ordusunun silah mühimmatını artırma talimatı verdiği ifade edildi.