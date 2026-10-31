Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: Liderimiz Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü

        İran: Liderimiz Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü

        İran lideri Mücteba Hamaney'in ülkesinin üst düzey askeri yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi. Yazılı açıklamayla görüşmenin detayları duyurulurken, açıklamada olası bir saldırıya maruz kalınması durumunda bu yeni çatışmanın bitmesinin koşullarının İran tarafından belirleneceği vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 13:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü

        İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü.

        Yazılı bir açıklama yapılırken Hamaney'in herhangi bir düşman tehdidine karşı derhal, etkili ve 'coğrafi olarak kısıtlanmamış bir yanıt' verilmesi emrini verdiği ifade edildi.

        "Düşmanların askeri veya terör saldırılarının yeniden başlaması durumunda bu yeni çatışmanın sonlandırılmasına ilişkin zamanlamayı ve şartları İran belirleyecek" ibaresinin öne çıktığı yazılı açıklamada Hamaney'in askeri yetkililere bazı "stratejik ve önemli" talimatlar verdiği vurgulandı.

        Hamaney'in ayrıca İran kuvvetlerine ABD ve İsrail'e yönelik hedefleri güncelleme ve İran ordusunun silah mühimmatını artırma talimatı verdiği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor

        #Hamaney
        #iran
        #ABD İran Savaşı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        Polonya'da anayasal kriz
        Polonya'da anayasal kriz
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Peribacası faciasında can vermişlerdi... Yürek yakan detay ortaya çıktı
        Peribacası faciasında can vermişlerdi... Yürek yakan detay ortaya çıktı
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"