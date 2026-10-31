Batrakov'u keşfeden antrenör HT Spor'a konuştu: Türkiye'ye hızlı adapte oldu!

Galatasaray'ın genç yıldızı Alexi Batrakov'un Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı istatistiklerle masaya yatırılıyor. Batrakov'u çocukluk yıllarında keşfeden antrenör Andrey Nagibin, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e özel konuşarak yeteneğini, karakterini ve Türkiye'ye hızlı adaptasyonunu... Daha Fazla Göster Galatasaray'ın genç yıldızı Alexi Batrakov'un Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı istatistiklerle masaya yatırılıyor. Batrakov'u çocukluk yıllarında keşfeden antrenör Andrey Nagibin, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e özel konuşarak yeteneğini, karakterini ve Türkiye'ye hızlı adaptasyonunu anlattı. Yayının sonunda izleyici yorumları da değerlendiriliyor. Daha Az Göster