Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi ağırladı. İlk yarıyı 1-0 üstün kapatan sarı-lacivertliler, rakibine 2-1'lik skorla yenildi ve üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise üst üste 4. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 2-1 kazandı.
F.Bahçe'nin golünü 45+1. dakikada Matteo Guendouzi kaydederken; konuk takım bu gole 76. dakikada Sinclair Armstrong ve 78'da Andre Henrique'yle karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 16 puanda kaldı. Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Göztepe ise 15 puana yükseldi.
Ligin 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çorum FK'ya konuk olacak. Göztepe ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzun pasında Sundberg'in sektirdiği top Lukaku'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kontrol etti.
9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Lukaku ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Arda, gole engel oldu.
19. dakikada Guendouzi'den topu kapan Juan, soldan atağa katılan Janderson'a pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.
31. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ıskaladı.
35. dakikada kendi sahasında topu kapan Arda Okan Kurtulan, sağdan rakip ceza sahasına girip Janderson'a ortaladı. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Antunes'i topla buluşturdu. Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
44. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda Ederson son anda topu kornere tokatladı.
45+1. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
49. dakikada Ederson'un hatalı pasında topu alan Arda Okan Kurtulan, kale sahası içindeki Juan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.
64. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Lukaku'ya yerden gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden meşin yuvarlağı ıska geçti.
69. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Juan'ın kafayla müdehalesi sonrası arka direğe hareketlenen Miroshi, yakın mesafeden topa dokunamadı.
71. dakikada Levent'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı Lukaku'ya aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu tekrar alan Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.
76. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topu uzaklaştırmak isteyen Guendouzi'nin ters vuruşunda Armstrong, Skriniar'ı müdehalesine rağmen geçerek topu kaptı. Ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda top, köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
78. dakikada Göztepe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Anjorin'in ön direğe ortaladığı topa yüklesen Henrique, meşin yuvarlağı köşeden filelere yolladı: 1-2.
Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.