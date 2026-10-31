New York'tan yapay zeka sohbet botlarına çocuk kısıtlaması
ABD'nin New York eyaletinde, 18 yaşından küçüklerin yapay zeka sohbet botlarıyla etkileşimlerini düzenleyen yeni yasa 28 Ekim'de imzalandı. Düzenleme, sohbet botlarının çocuklara insanmış veya duygulara sahipmiş gibi görünmesini engellemeyi amaçlıyor
ABD merkezli haber kuruluşu The Straits Times'ın haberine göre, New York Valisi Kathy Hochul, çocukların yapay zeka sohbet botlarıyla kurduğu ilişkileri sınırlandıran yeni yasayı 28 Ekim'de imzaladı. Tüketicilere sunulan yapay zeka modellerine yönelik en kapsamlı düzenlemelerden biri olarak değerlendirilen yasa, ChatGPT gibi sohbet botlarını işleten şirketlere yeni yükümlülükler getiriyor.
Yeni düzenlemeye göre, yapay zeka sohbet botlarını işleten şirketlerin kullanıcıların yaşını doğrulaması ve 18 yaşından küçük kullanıcılara sunulan bazı özellikleri kısıtlaması gerekecek.
Yasa kapsamında sohbet botları, çocukların karşılarındaki sistemin bir insan, canlı veya insani duygulara sahip olduğuna inanmasına yol açabilecek içerikler üretemeyecek. Ayrıca çocuklarda yapay zeka sisteminin kendileriyle kişisel ya da profesyonel bir ilişki kurduğu veya bir otorite figürü olduğu izlenimini oluşturacak içeriklere de izin verilmeyecek. Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin kişisel görüş olarak sunulması da yasaklanacak.
"ÇOCUKLAR SOHBET BOTLARINI ARKADAŞLARI GİBİ GÖRMEYECEK"
New York Valisi Kathy Hochul, yasanın imzalanması sırasında yaptığı açıklamada, çocukların yapay zeka sohbet botlarıyla kurduğu ilişkilerin sınırlandırılacağını belirtti.
Hochul, "Artık çocuklar, arkadaşları, erkek arkadaşları ve kız arkadaşları gibi davranan sohbet botlarına erişemeyecek." ifadesini kullandı.
Vali, sohbet botlarının çocukların duygusal ve fiziksel sağlıklarına ilişkin hassas bilgileri saklamasının da önüne geçileceğini söyledi.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEN YASAYA ELEŞTİRİ
New York'taki teknoloji sektörünü temsil eden Tech:NYC, yasanın bazı ifadelerinin belirsiz olduğunu savundu.
Kuruluş, çocukların internet ortamında güvende tutulmasının, onların öğrenmelerine ve kariyerlerine hazırlanmalarına yardımcı olan araçlardan uzaklaştırılmaları anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.
Yapay zeka şirketleri OpenAI ve Anthropic ise Fransız Haber Ajansının (AFP) yasayla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.
DÜZENLEMEYE DESTEK GELDİ
Çocukların medya ve teknoloji kullanımına ilişkin ebeveynlere rehberlik eden kâr amacı gütmeyen Common Sense Media, düzenlemeyi destekledi.
Kuruluşun Üst Yöneticisi Jim Steyer, bazı yapay zeka sohbet botlarının çocuklar ve gençler için tehlikeli, hatta ölümcül olabilecek özellikler sunduğunu belirtti.
Steyer, New York'ta artık bu zararlı özelliklerin yasaklanacağını ifade etti.