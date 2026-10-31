Ankara'da kızını ve onun erkek arkadaşını silahla öldüren zanlının, olay yerine konuşmak için gittiğini fakat kızının erkek arkadaşının kendisine küfür etmesi üzerine cinnet getirerek cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi'nde yer alan bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddialara göre mahalle muhtarı B.K., yaklaşık bir ay önce evden ayrılan 19 yaşındaki kızı Elif Kesen'in, evli olan 53 yaşındaki Ercan Oruç ile ilişkisi olduğunu ve birlikte yaşadığını öğrendi.

Kızı Elif Kesen

Kızının yaşadığı eve giden B.K. ile Oruç arasında kavga çıktı. Kavganın alevlenmesi üzerine baba B.K. tabancasıyla kızına ve erkek arkadaşına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Oruç ile Kesen’in cenazeleri olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Saldırgan B.K. ise polise teslim oldu ve gözaltına alındı.

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EŞİ TERK ETMİŞ

Elif'in 53 yaşındaki sevgilisi Ercan Oruç

Oruç'un kendisiyle birlikte aynı dükkanda kuaförlük yaptığı eşinin ise söz konusu ilişkiyi öğrendikten sonra Oruç'u terk ettiği ve evini ayırdığı öğrenildi. Vefat eden Kesen'in ise bir markette çalıştığı aktarıldı. Öte yandan Oruç’un yakınları ve eşi konuyla ilgili konuşmak istemediklerini ifade etti. Kesen’in hamile olup olmadığının ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

"NİYETİM KONUŞMAKTI"

Saldırgan B.K.'nın ise yaptığı ilk savunmasında amacının kızıyla konuşmak olduğunu, olay yerine bu niyetle gittiğini, Oruç'un kendisine küfür etmesi üzerine cinnet getirerek cinayetleri işlediğini söylediği belirtildi.

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"ELİNDE SİLAHI VARDI"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Kaan Taştan şunları söyledi:

"Silah sesleri duydum. Ne olduğunu anlamak için dışarıya çıktım. Saldırganla karşılaştım. Elinde silahı vardı. Bana, ‘Sakın karışma namus cinayeti. Ben namusumu temizledim. Şimdi de teslim olmaya gidiyorum’ dedi. Daha sonra da ileriye doğru yürümeye başladı. Olayın olduğu yere geldim. Bir erkek ve bir kadın kanlar içerisinde yatıyordu. Adam hareketsizdi. Kadın biraz hareket edebiliyordu. Sağlık ekiplerini aradık. O sırada kadın da öldü. Kadının babası gelip ikisini de öldürmüş. Burası ölen adamım eviydi. Adam kadınla bu evde yaşıyormuş. Babası da bu durumu kabullenememiş ve ikisini de öldürmüş. Kadının hamile olduğu söyleniyor."

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"ÇOK FAZLA KAN VARDI"

Komşulardan Ebubekir Aydın ise, "Birkaç el silah sesi duydum. Birilerinin öldürüldüğünü söylediler. Geldiğimde adamla kadını yerde yan yana gördüm. Namus cinayeti olduğunu söylediler. Saldırganın vurduğu adam o anda hayatını kaybetmiş. Çok fazla kan vardı. Ensesinden vurulmuştu. Yanında ki kız vurulmamak için çabalamış biraz. Ortam çok kalabalıktı" diye konuştu.