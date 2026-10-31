Orhan Gencebay çaldı, Tarkan söyledi

Türk müziğinin iki dev ismi Tarkan ve Orhan Gencebay bir araya geldi. Sürpriz gecede Orhan Gencebay bağlama çaldı, Tarkan ise 'Hatasız Kul Olmaz' şarkısını söyleyerek eşlik etti. O anlar, Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre tarafından Instagram'da paylaşıldı. Emre paylaşımına, "Tarkan'ımla Orhan'ım, iyi geceler" notunu düştü. İkilinin bu performansı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Tarkan, Orhan Gencebay'ın 'Hatasız Kul Olmaz' adlı eserini daha önce, 2012 yılında yayımlanan 'Orhan Gencebay ile Bir Ömür' albümü için seslendirmişti.

HİÇ SAHNEYE ÇIKMADI

Sanat hayatı boyunca konser vermemesiyle bilinen Orhan Gencebay, sahneye mesafeli duruşunu yıllar önce "Sahne profesyonel telaş, romantizmimi öldürür" sözleriyle açıklamıştı. Ancak bu durum, usta sanatçının dost meclislerinde sazını eline almasına ve zaman zaman televizyon programlarında şarkı söylemesine engel olmadı.