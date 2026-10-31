Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
Tokat'ta, 80 yaşındaki babası Zihni Cankurtaran'ı, baltayla öldürüp cesedini bir sitenin havuzunun altına gömen oğlu 50 yaşındaki Mustafa Cankurtan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi
Tokat'ta, lokanta işleten Zihni Cankurtaran'dan (80) uzun süre haber alamayan yurt dışında yaşayan kızı, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Zihni Cankurtaran'ın oğlu Mustafa Cankurtaran'ı (50) gözaltına almıştı.
BALTAYLA ÖLDÜRÜP ÜZERİNE KİREÇ DÖKTÜ
AA'da yer alan habere göre Mustafa Cankurtaran, emniyette babasını başına baltayla vurarak öldürdüğünü, ardından Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki bir sitenin havuzunun altına gömüp üzerine kireç döktüğünü itiraf etmişti.
BABASININ CESEDİ BULUNDU
Polis ekipleri, 9 Ocak'ta Mustafa Cankurtaran'ın gösterdiği yerde babasının cesedini bulmuştu. Mustafa Cankurtaran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
DETAYLAR İDDİANAMEDE YER ALDI
Babası Zihni Cankurtaran'ı öldürdüğü gerekçesiyle Mustafa Cankurtaran hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Zihni Cankurtaran'ın yurt dışında yaşadığı, bundan dolayı oğlu Mustafa Cankurtaran'a Türkiye'deki işlerini ve mal varlıklarını yönetmesi için noterden vekaletname verdiği belirtildi.
BABASININ MALINI İZİNSİZ SATTI
İddianamede, geçen yıl ağustosta Türkiye'ye gelen Zihni Cankurtaran'ın, mal varlıklarının oğlu tarafından izinsiz satıldığını öğrenmesi üzerine Mustafa Cankurtaran ile tartıştığı, tartışmanın ardından da Mustafa Cankurtaran'ın babasının başına baltayla vurarak onu öldürdüğü belirtildi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Mustafa Cankurtaran'ın, babasının cesedini kendi iş yerinin arka tarafında bulunan sitenin kadın havuzunun alt bölümündeki tahliye tüneline taşıdığı, koku yapmaması amacıyla üzerini kireç ve toprakla kapattığı anlatılan iddianamede, babasına yönelik kasten öldürme eylemini gerçekleştiren Mustafa Cankurtaran'ın Tokat Emniyet Müdürlüğünde ve Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinde suçunu itiraf ettiği vurgulandı.
"AĞIR MÜEBBET HAPİS" İSTENDİ
İddianamede, Mustafa Cankurtaran'ın "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından Mustafa Cankurtaran'ın yargılanması sürüyor.