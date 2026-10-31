Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltında
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamına alındı. Ergun "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve rüşvet" suçlarından gözaltına alındı
Giriş: 31 Ekim 2026 - 20:28 Güncelleme:
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
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