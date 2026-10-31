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        Haberler Gündem Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltında

        Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltında

        Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamına alındı. Ergun "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve rüşvet" suçlarından gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 20:28 Güncelleme:
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        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında

        Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

        Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

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