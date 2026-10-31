Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen "Silüet" operasyonunda, internet üzerinden fuhuş organize ettikleri belirlenen 28 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemesinde 977 milyon liralık finansal işlem hacmi tespit edilirken 17 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 21:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik

        Diyarbakır merkezli 10 ilde internet üzerinden fuhuş organize eden şüphelilere yönelik düzenlenen "Silüet" operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 17'si tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, organizasyonla bağlantılı 977 milyon liralık finansal işlem hacmi tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden fuhuş organize eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ajans adı altında kurdukları internet sitelerinde sahte kadın profilleri ve eskort ilanları yayımlayarak müşteri buldukları belirlendi. Şüphelilerin kadınları önceden belirlenen adreslere yönlendirdikleri, ulaşım için kiralık araçlar ve ticari taksileri kullandıkları tespit edildi.

        REKLAM

        10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Diyarbakır merkezli İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin'de düzenlenen "Silüet" operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla üçüncü kişilere ait banka hesaplarını kullandıkları, kripto varlıklar üzerinden işlemler gerçekleştirdikleri ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görünümünde para transferleri yaptıkları ortaya çıktı.

        MASAK incelemesinde, organizasyonla bağlantılı toplam 977 milyon liralık finansal işlem hacmi belirlendi.

        Suç geliriyle mücadele kapsamında, 8 milyon 750 bin lira değerindeki 7 otomobil ve 1 arsanın da aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu.

        REKLAM

        17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüphelilerden 3'ü hakkında ev hapsi, 1'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 29 Ekim 2026 (Sarıgül Soruşturması Nereye Uzanır?)

        Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu bültende gündemin iki kritik yargı dosyası tüm detaylarıyla ele alınıyor. Programın ilk bölümünde; Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan 8 yeni gözaltı kararı, eski belediye çalışanı (C.D.) ile özel korumasının (B.Ö....
        #Diyarbakır
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir