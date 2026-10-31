Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen "Silüet" operasyonunda, internet üzerinden fuhuş organize ettikleri belirlenen 28 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemesinde 977 milyon liralık finansal işlem hacmi tespit edilirken 17 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır merkezli 10 ilde internet üzerinden fuhuş organize eden şüphelilere yönelik düzenlenen "Silüet" operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 17'si tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, organizasyonla bağlantılı 977 milyon liralık finansal işlem hacmi tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden fuhuş organize eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ajans adı altında kurdukları internet sitelerinde sahte kadın profilleri ve eskort ilanları yayımlayarak müşteri buldukları belirlendi. Şüphelilerin kadınları önceden belirlenen adreslere yönlendirdikleri, ulaşım için kiralık araçlar ve ticari taksileri kullandıkları tespit edildi.
10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Diyarbakır merkezli İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin'de düzenlenen "Silüet" operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla üçüncü kişilere ait banka hesaplarını kullandıkları, kripto varlıklar üzerinden işlemler gerçekleştirdikleri ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görünümünde para transferleri yaptıkları ortaya çıktı.
MASAK incelemesinde, organizasyonla bağlantılı toplam 977 milyon liralık finansal işlem hacmi belirlendi.
Suç geliriyle mücadele kapsamında, 8 milyon 750 bin lira değerindeki 7 otomobil ve 1 arsanın da aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu.
17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüphelilerden 3'ü hakkında ev hapsi, 1'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.