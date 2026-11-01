Altın Portakal 'Taş ve Tüy'e

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan 63’üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit’te gerçekleştirildi. Sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu. ‘Taş ve Tüy’ filmi geceden 6 ödülle ayrılırken, ‘Artakalan’ ve ‘Kadim Mavi’ filmleri de birden fazla dalda ödül kazandı. Ödül alan sinemacılar büyük sevinç yaşarken, törende yapılan konuşmalarda özgürlük, adalet, toplumsal sorunlar ve sinemanın birleştirici gücü öne çıktı.

‘SİNEMANIN IŞIĞINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

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Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, festivalin 8 gün boyunca yerli ve yabancı yapımları sinemaseverlerle buluşturduğunu belirtti. Özdemir şöyle dedi: “Dünyanın dört bir yanından özenle seçtiğimiz uluslararası yapımlar, sinemamızın son dönem nitelikli filmleri 8 gün boyunca festival salonlarımızdaydı. Bizim Altın Portakal’ı, sinemanın ışığını, sanatın birleştirici gücünü ve kültürel belleğimizi yaşatma kararlılığımız da daima sürecektir. Yıllardır sinemaya inananların, emeğiyle geleceğe iz bırakanların hikayesidir. Antalya’nın kalbinde atan bu festival, gelecek kuşaklara ilham vermeye devam edecektir.”

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‘SİNEMA TOPLUMSAL SORUNLARI GÖRÜNÜR KILAR’

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Derviş Zaim, sinemanın yalnızca eğlence aracı olmadığını, toplumsal sorunların görünür kılınmasında önemli rol oynadığını söyledi. Zaim şunları söyledi: “Sinema yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda toplumsal olayları yansıtan, dert edinen ve kitleleri harekete geçirme gücü olan güçlü bir özdür. 63’üncü Antalya Film Festivali’nde toplumsal sorunlar karşısında kendisini, halkı arayan, farklı anlatım tarzlarını deneyen filmleri izledik. Görünmeyeni görünür kılan, önyargıları yıkan, toplumun yüzleşmekten korktuğu travmaları beyaz perdeye taşıyarak kolektif bir yüzleşme ve iyileşme algısı sağlayabilecek farklı filmlerle de karşılaşmış olmaktan dolayı jüri olarak mutluyuz. Sinema sorunları doğrudan sihirli bir değnekle çözmez. Ancak farkındalık yaratır, kamuoyu oluşturur, empati yeteneğini geliştirir ve insanlara rehberlik edecek entelektüel ve duygusal bir zemin hazırlar.”

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Jüri başkanlığını Derviş Zaim’in üstlendiği yarışmada Aylin Zoi Tinel, Elif Demoğlu, Fatih Artman, Meryem Uzerli, Sırma Bradley ve Gökhan Kırdar jüri üyesi olarak görev yaptı.

‘TAŞ VE TÜY’ 6 ÖDÜLLE GECEYE DAMGA VURDU

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü’nü ‘Taş ve Tüy’ kazandı. Filmin yönetmeni Ragıp Türk, En İyi Senaryo ve Film-Yön En İyi Yönetmen ödüllerinin de sahibi olurken, Cahide Sonku Ödülü aynı filmin ekibinden Melda Tuzluca’ya verildi. Film, Naim Kanat’a verilen ortak En İyi Kurgu Ödülü ile Sungu Çapan Ulusal Sinema Yazarları Ödülü’nü de kazanarak geceyi 6 ödülle tamamladı.

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Gecede üçüncü kez sahneye çıkan Türk, jüriye teşekkür ederek gurur duyduğunu söyledi. Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü alırken Antalya’da ilk kez ödül kazandığını belirten Türk, “Bu Antalya’daki ilk ödülüm. Yıllarca hayalini kurdum. Tüm jüriye teşekkür ederim. Sinemaya hizmet etme sözü veriyorum” dedi.

En İyi Film Ödülü’nün açıklanmasının ardından sahnede konuşan Ragıp Türk, sinemaya başlama hikayesini şöyle anlattı: “Okula ilk başladığımda sinema yapmakla ilgili düşüncem yoktu. Bir film setinde iş buldum. O sette sinemayı anladım. Oradaki yönetmeni çok gözlemledim. Yeşim Ustaoğlu’ydu. Bana verdiğiniz ilham için teşekkür ederim. Ekibime teşekkür ederim. Bu ödülü de anneme armağan ediyorum.”

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EN İYİ YÖNETMEN YEŞİM USTAOĞLU

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Yönetmen Ödülü, ‘Artakalan’ filmiyle Yeşim Ustaoğlu’nun oldu. Ödülünü jüri başkanı Derviş Zaim’in elinden alan Ustaoğlu, konuşmasında adalet, vicdan ve özgürlük vurgusu yaptı. Ustaoğlu, “İstediğiniz bu muydu bilmem. Biraz içim acıdı zaman zaman. Neyin arta kaldığını gördüm. Belki daha iyi bir geleceğe, daha iyi bir yarına, umuda, özgürlüğe, çünkü bu bir özgürlük arayışıydı benim için. Benim için herhalde adalete ve vicdana inancımı sürdürüyorum” diye konuştu.

ÖYKÜ KARAYEL ÖDÜLÜNÜ ÖZGÜRLÜK İÇİN ALDI

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘Artakalan’ filmindeki performansıyla Öykü Karayel kazandı. Ödülünü jüri üyesi Fatih Artman’ın elinden alan Karayel, film ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu: “Sevgili oyun arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün film ekibimize, her sabahın köründe karlı dağın tepesinde hepsine bakıp, gerçekten bu kadar karşılıksız emekleri her zaman gözlerimi doldurdu, beni duygulandırdı. Bütün film emekçilerine çok teşekkür ediyorum bunun için. Benim karakterim bir nevi özgürlük namına biraz acı verici bir yolculuğa çıkmıştı. O yüzden özgürlük adına, hepimizin özgürlüğü için, şu an haksız yere içeride olanlar için alıyorum ödülü.”

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‘FİLM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, ‘Hakikatin Ölümü’ filmindeki performanslarıyla Mehmet Günsür ve Mert Fırat’a verildi. Ödüllerini jüri üyesi Meryem Uzerli’nin elinden alan Fırat ve Günsür, film ekibine ve ailelerine teşekkür etti. Fırat, “Hakikatin ölmediği, kimseyi karanlıkta bırakmadığımız ve vicdanımızla yaşadığımız” sözleriyle konuşmasını tamamlarken, Günsür ise “Güzel günler gelecek. Biz bunların filmini yapmaya devam edeceğiz. Bunu yeni jenerasyonlara anlatmak lazım. Biz buradayız, film yapmaya devam edeceğiz” diyerek salondan alkış aldı.

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Ödülü takdim eden Meryem Uzerli de festivalde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu en eski, en köklü festival Altın Portakal Festivali’nin 63’üncü yılında ben de bir parçası olduğum için çok gururluyum. Keşke hayatta herkes burada bir ödül alabilse ama maalesef olmuyor. Çok güzel bir hafta geçirdik. Antalya’da çok güzel ağırlandık” dedi.

‘BENİM İÇİN RÜYA GİBİ’

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, ‘Bir Anne Hakkında’ filmindeki performansıyla minik oyuncu Duygu Köse’nin oldu. Ödülü açıklamak için sahneye çıkan Şevket Çoruh, jüri başkanı Derviş Zaim’e esprili sözlerle seslendi. Çoruh, “Derviş Zaim’i esefle kınıyorum. Beni çocukluğumdan beri tanıyor ama filmlerinde oynatmadı. Uzun bir konuşma metni hazırlamıştım. Malum önemli konuşmalar yapanları müdür yapıyorlar” diyerek salondakileri güldürdü.

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Ödülünü alan Duygu Köse ise “Bugün burada, bu sahnede dev oyuncuların karşısında durmak benim için rüya gibi gerçekten. Bu yüzden aileme çok teşekkür ediyorum. Her zaman beni desteklediler” dedi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü de ‘Cinlerin Düğünü’ filmindeki performanslarıyla İlhan Şen ve Erol Babaoğlu’na verildi.

JÜRİDEN YENİ ÖDÜL KATEGORİLERİ ÖNERİSİ

En İyi Yönetmen Ödülü’nü açıklayan Derviş Zaim, gelecek yıllarda festivale yeni ödül kategorileri eklenmesi önerisinde bulundu. Zaim şöyle dedi: “Önümüzdeki senelerde festivalin daha da zenginleştirilmesine maya olması için tavsiyede bulunduk. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, ses tasarımı, makyaj, kostüm, dijital efekt ve casting kategorilerinin ödüller arasına eklenmesinin Türk sinemasının teşvik edilmesi bakımından faydalı olacağı düşüncesindedir. Bir başlangıç olması ve bu önerimizi desteklemesi adına ses tasarımı ve makyaj dallarında bizi etkileyen iki filmden bahsetmek istiyoruz. Antalya Altın Portakal Ulusal Yarışması seçkisinde yer alan ‘Artakalan’ filmini ses tasarımı sebebiyle ve makyajlarıyla bizi etkileyen ‘Hakikatin Ölümü’nü yürekten kutluyoruz.”

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‘KADİM MAVİ’YE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ‘Kadim Mavi’ filmine verildi. Film, Can Kuman’a verilen En İyi Müzik Ödülü’nün de sahibi oldu. Ödülü açıklayan jüri üyesi Gökhan Kırdar, “Ben buraya film izlemeye ve tatil yapmaya gelmişim. Jüri görevimi de yerine getirdim” diyerek salondakileri güldürdü.

En İyi Kurgu Ödülü’nü ‘Taş ve Tüy’ filmiyle Naim Kanat ve ‘Kadim Mavi’ filmiyle Emir Ziyalar paylaşırken, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü ‘Artakalan’ filmiyle Kırıl Prodonov’a verildi. En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü’nü ‘Artakalan’ filmiyle kazanan Osman Özcan ve Görkem Canbolat, zorlu koşullarda çalıştıklarını belirterek tüm sanat ekibine teşekkür etti.

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Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü ise ‘Bir Anne Hakkında’ filmiyle Büşra Bülbül’ün oldu.

BELGESEL ÖDÜLÜNÜ MADEN İŞÇİLERİNE ARMAĞAN ETTİ

Aslı Akdağ, Sabire Soytok ve Selçuk Metin’in jüri üyeliğinde değerlendirilen Belgesel Film Yarışması’nda En İyi Belgesel Film Ödülü’nü ‘Mükellef’ filmiyle Arda Sarıgül kazandı. Ödülünü maden işçilerine adayan Sarıgül, “İşçi sınıfı adına bu ödülü alıyorum. Maden kazalarında hayatını kaybeden tüm maden işçilerine armağan ediyorum” dedi.

Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülü ise ‘Kül ve Tuz’ filmine verildi. Ödül dolayısıyla konuşan Çağatay Yurt, “Çok heyecanlıyız. Bizim için harika bir festivaldi. Biz bu ödülün emanetçisiyiz. Ödülün asıl sahipleri Gazze’de” diye konuştu.

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ULUSLARARASI JÜRİ BAŞKANINDAN TÜRKÇE KONUŞMA

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ödüllerinin açıklanması öncesinde jüri başkanı, Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, konuşmasına Türkçe başladı. Sinanos, “Beni misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Daha önce festivale katıldım. Ancak bu kez daha güçlü. Herkesi çok çalışkan buldum. Bizim jüri ekibine de teşekkür ederim. Çok çalıştık” dedi.

‘FİLİSTİN HALKI ADINA KONUŞUYORUM’

Jüri üyesi Yasmine Al Massri, Filistinli bir kadın olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Bir aile bireyi ve yaratıcı bir unsur olarak bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu festivaller sayesinde sesini duyurabilen Filistin halkı adına konuşuyorum. Bir kadın olarak Antalya’da belediye başkanı olması gurur verici. Jüri üyelerine ailem oldukları için teşekkür ederim. Sohbetlerimizde birbirimizle aynı fikirde olmasak da birlikte olmaktan mutluluk duydum” diye konuştu.

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ULUSLARARASI EN İYİ FİLM ‘BABALARIMDAN BİRİ AY’DIR’

Uluslararası Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü’nü ‘Babalarımdan Biri Ay’dır’ kazandı. Jüri Özel Ödülü ‘Milator’ filmine, Jüri Özel Mansiyon Ödülü ise Yukiko Sode’nin ‘Gece Yarısı Tüm Aşıklar’ filmine verildi.

‘Milator’ filminin yapımcısı Yusuf Aslanyürek, “Sinema bir uyandırma, farkındalık yaratma sanatıdır. Benim de bir damla katkım olduysa şereftir. Antalya Film Festivali’nin yapılamayacağı yönünde söylentiler vardı. Yapıldığı için de tüm ekibe teşekkür ederiz” dedi.

Uluslararası Yarışma’da En İyi Yönetmen Ödülü ‘Nehir Treni’ filmiyle Lorenzo Ferro ve Lucas Vignale’ye verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘Altı Haftalık Veda’ filmindeki performansıyla Magdalena Laubisch kazanırken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ‘The Riverstone’ filmindeki performanslarıyla Mahendra Perera, Shyam Fernando, Randika Gunathilaka ve Priyantha Sirikumara paylaştı.

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KISA FİLM VE ÖĞRENCİ FİLMLERİ ÖDÜLLERİ

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda En İyi Kısa Film Ödülü, Soner Alan’ın ‘Kısa Akıl’ filmine verildi. Kısa Film Jüri Özel Ödülü Melis Balcı’nın olurken, Kısa Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü’nü ‘Porkatal’ filmiyle Sis Gürdal kazandı.

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü, Selin Toprak’ın ‘Dünya Günü Kutlu Olsun’ filmine, En İyi Film Ödülü ise Orhan Kerem Kartal’ın ‘Dostlar Sağ Olsun’ filmine verildi.

Sungu Çapan Uluslararası Sinema Yazarları Ödülü ‘Siyah Tavşan Beyaz Tavşan’ filmine, Sungu Çapan Ulusal Sinema Yazarları Ödülü ise ‘Taş ve Tüy’ filmine verildi.

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ÖDÜL ALANLAR

En İyi Film: Taş ve Tüy

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Kadim Mavi

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Bir Anne Hakkında – Büşra Bülbül

En İyi Yönetmen: Artakalan – Yeşim Ustaoğlu

Cahide Sonku Ödülü: Taş ve Tüy – Melda Tuzluca

En İyi Senaryo: Taş ve Tüy – Ragıp Türk

En İyi Görüntü Yönetmeni: Artakalan – Kırıl Prodonov

En İyi Müzik: Kadim Mavi – Can Kuman

En İyi Kurgu: Taş ve Tüy – Naim Kanat / Kadim Mavi – Emir Ziyalar

En İyi Sanat Yönetmeni: Artakalan – Osman Özcan, Görkem Canbolat

En İyi Kadın Oyuncu: Artakalan – Öykü Karayel

En İyi Erkek Oyuncu: Hakikatin Ölümü – Mehmet Günsür, Mert Fırat

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Bir Anne Hakkında – Duygu Köse

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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Cinlerin Düğünü – İlhan Şen, Erol Babaoğlu

En İyi Belgesel Film: Mükellef – Arda Sarıgül

Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülü: Kül ve Tuz

En İyi Kısa Film: Kısa Akıl – Soner Alan

Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Melis Balcı

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Jüri Özel Ödülü: Dünya Günü Kutlu Olsun – Selin Toprak

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri En İyi Film: Dostlar Sağ Olsun – Orhan Kerem Kartal

Sungu Çapan Uluslararası Sinema Yazarları Ödülü: Siyah Tavşan Beyaz Tavşan

Sungu Çapan Ulusal Sinema Yazarları Ödülü: Taş ve Tüy

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Taş ve Tüy – Ragıp Türk

Kısa Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Porkatal – Sis Gürdal

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Uluslararası En İyi Film: Babalarımdan Biri Ay’dır

Uluslararası Jüri Özel Ödülü: Milator

Uluslararası Jüri Özel Mansiyon: Gece Yarısı Tüm Aşıklar – Yukiko Sode

Uluslararası En İyi Yönetmen: Nehir Treni – Lorenzo Ferro, Lucas Vignale

Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu: Altı Haftalık Veda – Magdalena Laubisch

Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu: The Riverstone – Mahendra Perera, Shyam Fernando, Randika Gunathilaka, Priyantha Sirikumara