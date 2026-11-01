Colin Farrell bakım merkezinde kalan engelli oğluyla belgeselde yer aldı

Ünlü oyuncu Colin Farrell'ın iki oğlu var: Amerikalı model Kim Bordenave ile olan evliliğinden 23 yaşındaki James ve Polonyalı oyuncu Alicja Bachleda-Curuś'tan olan 17 yaşındaki Henry Tadeusz Farrell.

James'e, henüz küçük bir çocukken nadir görülen bir nörolojik hastalık olan "Angelman sendromu" teşhisi konuldu. Yaklaşık 12 bin ila 15 bin kişiden birini etkileyen Angelman sendromu, sinir sistemini bozarak konuşma gecikmesi ve nöbetler gibi ciddi fiziksel ve zihinsel sorunlara neden oluyor.

OĞLUYLA NADİR ANLARDAN BİRİNİ GÖSTERDİ

50 yaşındaki Farrell, Angelman sendromlu oğlu James ile bu hafta fragmanı yayınlanan ve yakında gösterime girecek olan bir belgesel filmde birlikte rol aldı. 'The Slightest Touch' filminin fragmanında, İrlandalı oyuncunun oğlunu kucağına aldığı ve birlikte güldükleri duygusal bir an yer alıyor. Bu, kamera önüne çıkarmayı tercih etmediği oğluyla Farrell'in nadir görülen anlarından biri olarak kayda geçti.

"Evimin yakınlarında hiç kamera bulundurmadım" diyen Farrell, dikkat çekici bir amaç için bir istisna yaptı ve hayatının özel anlarının bir filme girmesine izin verdi.

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'The Slightest Touch' filmi, ünlü oyuncunun Dublin maratonuna hazırlanma sürecini konu alıyor. Ancak bu sefer yalnız değil. Yaşla birlikte derisinde kabarcıklara ve bozulmaya neden olan Epidermolysis Bullosa hastası olan arkadaşı Emma Fogarty 40 yaşına giriyor ve doğum günü dileği, Farrell'in onu, hastalığıyla geçirdiği her on yıl için bir kilometre boyunca tekerlekli sandalyesinde itmesi.

Doğduğunda bir hafta bile yaşayacağı tahmin edilmeyen Emma Fogarty, belgeselde, "Bir şekilde 40 yaşına kadar yaşadım" diyor. Farrell'in bir keresinde birlikte maraton koşmaları gerektiğini şaka yollu söylemesinden yıllar sonra Emma onun sözünü tutmasını bekliyor. İkili, filmde dayanıklılık ve dostluğu temel alan bir yolculuğa çıkıyor.

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Fragman, Farrell'in antrenman yaparken, şehirde, kıyı şeritlerinde ve hazırlık için bulabildiği her yerde koştuğunu gösteriyor. Filmde ünlü oyuncu, arkadaşı Emma için, "Sonrasında yaşayacağı acıyı hak etmiyor ama bu deneyimi hak ediyor ve biri olmadan diğeri olmaz" derken; Emma da ​​"O benim arkamda, ben de onun arkasındayım" diye güvence veriyor.

AİLE HAYATINI GİZLİ TUTUYORDU

Yakın zamana kadar engelli oğlundan ayrıntılı olarak bahsetmeyen ve aile hayatını gizli tutan Farrell, Nisan 2025'te verdiği bir röportajda, oğlunun hayattayken bakımı üzerinde kontrol sahibi olmak ve ona bir toplumsallık bilinci vermek için uzun süreli bakım tesisine göndereceğini açıklamıştı. Oyuncu, kendisi ve eski eşi Kim Bordenave'in James'i uzun süreli bakım tesisine yerleştirme kararı aldıklarını söylemişti.

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Ünlü oyuncu, küçük oğlu Henry Tadeusz ile zaman zaman etkinliklere katılıyor

"TEK BAŞINA KALIRSA DİYE KORKTUM"

"Bu zor bir durum, bazı ebeveynler şöyle diyecek: 'Çocuğuma kendim bakardım.' Buna saygı duyuyorum" ifadesini kullanan Farrell, "Ama benim korkum şu: Ya yarın kalp krizi geçirirsem ve Allah korusun, James'in annesi Kim de araba kazası geçirirse ve o da hastalanırsa, James tek başına kalırsa?" sorularını yöneltmişti.

"O zaman devletin koruması altında ve nereye gidecek? Bizim bu konuda hiçbir söz hakkımız olmayacak" diyen oyuncu, "Şimdi, hâlâ hayatta ve sağlıklıyken gidebileceği, gidip ziyaret edebileceğimiz ve bazen onu dışarı çıkarabileceğimiz hoşumuza giden bir yer bulmayı umuyoruz" şeklinde konuşmuştu.

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"OĞLUM SİHİRLİ"

Farrell ayrıca, "Onun tam ve mutlu bir hayat yaşayabileceği, kendini bağlı hissedebileceği bir yer bulmasını istiyoruz" ifadesini kullanmıştı. Farrell, yıllar önce verdiği bir röportada, oğlunu "sihirli" olarak tanımlamış, James dört yaşındayken ilk adımlarını attığında gözyaşlarına boğulduğunu anlatmıştı.

Farrell, daha önce oğlu James'e doktorların yanlış teşhis koyarak serebral palsi dediklerini, ama ardından Angelman sendromu teşhisi koyduklarını açıklamıştı. Sinir sistemini etkileyen nadir bir genetik bozukluk olan Angelman sendromu, ciddi fiziksel ve zihinsel engelliliğe yol açıyor.