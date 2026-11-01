Sosyal medyada yeni dönem başladı! 15 yaş altına yeni hesap açılmayacak

Dervişoğlu'ndan Bahçeli açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni sırasında verdiği görüntüye ilişkin "Bahçeli üzerinden, ona duyulan kinin ve nefretin cisme büründürülmesi için insani davranışımın sorgulamaya açık tutulmasını yadırgıyo... Daha Fazla Göster İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni sırasında verdiği görüntüye ilişkin "Bahçeli üzerinden, ona duyulan kinin ve nefretin cisme büründürülmesi için insani davranışımın sorgulamaya açık tutulmasını yadırgıyor ve böyle bir ortamın içerisinde bulunduğumuz için de milletim adına üzülüyorum... Devlet Bahçeli orada, söyleyecek lafı olan gitsin ona söylesin. Benim insani, vicdani ve ahlaki sorumluluklarım hiç kimsenin tartışmasına açık değildir" dedi.(ANKA) Daha Az Göster