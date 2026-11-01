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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz ABD'de kalma izin

        ABD Başkanı Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz ABD'de kalma izin

        ABD Başkanı Trump, Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kaybederek ülkesinden ayrılan Bolsonaro'nun ABD'de istediği kadar kalabileceğini söyledi. Trump, seçim sonuçlarını ise "rezalet" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
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        ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kaybeden aday Flavio Bolsonaro'nun ABD'de süresiz olarak kalabileceğini söyledi.

        Trump, kamuoyu yoklamalarının çoğunda önde olmasına rağmen seçimi solcu görevdeki Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya kaybeden ve ardından Brezilya'dan ayrılan Bolsonaro hakkında, "İstediği kadar burada kalabilir Bana göre seçim tam bir rezaletti" diye konuştu.

        Brezilya'nın Washington Büyükelçiliği, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

        BOLSONARO PASAPORTU İPTAL EDİLİNCE ABD'YE GİTTİ

        Seçimi izleyen bağımsız gözlemciler, oylamanın özgür ve adil olduğunu belirtti. Bolsonaro'nun ABD'ye gitme kararı, seçim yenilgisinin ardından Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden bir yargıcın pasaportunu iptal etmesiyle geldi. Bolsonaro, Brezilya'da iki ayrı federal kara para aklama soruşturmasıyla karşı karşıya bulunuyor. Polis de adayın ülkeden kaçma riski taşıdığını değerlendiriyordu.

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        Reuters'ın daha önce aktardığına göre Bolsonaro, ABD'ye insani gerekçelerle şartlı giriş izni kapsamında kabul edildi. Normalde yalnızca bir yıl geçerli olan bu statü, ülkede kalmasına olanak tanıyor.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cumartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Atlanta'da düzenlenen G20 toplantısı sırasında Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile görüştüğünü ve birkaç hafta içinde yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kaybederek ülkesinden ayrılan Flavio Bolsonaro'nun ABD'de istediği kadar kalabileceğini söyledi. Trump, seçim sonuçlarını ise "rezalet" olarak nitelendirdi.

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        Bir ABD'li yetkili ile konuya yakın bir kaynak Reuters'a, Trump'ın Brezilya'nın meşru lideri olduğunu savunan Bolsonaro'nun ABD'ye girişine izin vermesine rağmen, şu aşamada siyasetçinin siyasi hedeflerini desteklemeye yönelik bir planı olmadığını söyledi. Trump da cumartesi günü Bolsonaro ile görüşme planı bulunmadığını açıkladı.

        Rubio, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun bu haftanın başında Brezilya'dan ayrılmasına yol açan "adımların hiçbirinde ABD hükümetinin doğrudan rol almadığını" söyledi. Ancak Reuters ve diğer bazı medya kuruluşları, Beyaz Saray yetkilisi Jason Miller'ın Bolsonaro'nun yolculuğunun organize edilmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

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        Bolsonaro'nun babası, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2022'deki yeniden seçilme girişimini kaybetmesinin ardından darbe planlamak suçlamasıyla Brezilya'da cezaevinde bulunuyor. Lula da 2018 ve 2019 yıllarında yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 17 ay hapis yatmış, ancak söz konusu suçlamalar daha sonra iptal edilmişti.

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        #ABD
        #brezilya
        #haberler
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