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        Haberler Dünya İsrail basını: İsrail ordusu, İran'a yeni askeri saldırılara ilişkin hazırlıklarını tamamladı

        İsrail basını: İsrail ordusu, İran'a yeni askeri saldırılara ilişkin hazırlıklarını tamamladı

        İsrail basını, ordunun İran'a yönelik yeni askeri saldırılara ilişkin hazırlıklarını tamamladığını ve ABD Başkanı Trump'ın kararının beklendiğini iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 09:04 Güncelleme:
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        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı

        İsrail medyası, ordunun İran'a geniş çaplı yeni askeri saldırılara ilişkin hazırlıklarını tamamladığını ve saldırı için ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını beklediğini aktardı.

        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Trump'ın önünde Tahran yönetimiyle anlaşmaya varmak için müzakereleri sürdürmek ya da İsrail ile birlikte İran’a yeni saldırılar başlatmak seçeneklerinin olduğu belirtildi.

        İsrail ordusunun İran'a muhtemel yeni askeri saldırılara ilişkin hazırlıklarını tamamladığı belirtilen haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği kararın beklendiği vurgulandı.

        ABD ordusunun İran'a geniş kapsamlı askeri saldırı hazırlığı kapsamında son 48 saatte İsrail’e 80 yakıt ikmal uçağı ve 10 askeri nakliye uçağı konuşlandırdığı hatırlatılan haberde, Washington yönetiminin olası bir saldırıyla tam olarak neyi hedeflediğinin ve İran'la savaşı nasıl sona erdirmeyi düşündüğünün henüz belli olmadığı aktarıldı.

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        İran basınına konuşan ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'ın hedef listesinin güncellendiğini ve kapsamının genişletildiğini dile getirerek "Düşmanın ekonomik yatırımlarının ve varlıklarının yanı sıra akıllı altyapı sistemleri düşmanın saldırganlığının parçası olarak tanımlanacak ve İran’ın meşru hedefi olacaktır. Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

        Wall Street Journal gazetesi ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Trump'a İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin askeri seçenekler sunduğunu, ancak ABD Başkanı'nın henüz bir karar vermediğini aktarmıştı.

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        ABD ve İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğunu kaydeden Wall Street Journal, Washington yönetiminin bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden hemen sonra gerçekleşebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğunu iddia etmişti.

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