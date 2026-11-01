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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? Ege, Marmara ve Akdeniz dikkat! O illere akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış geliyor

        Bugün hava nasıl olacak? Ege, Marmara ve Akdeniz dikkat! O illere akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış geliyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya'nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren Çanakkale ve Edirne'de yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 07:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        31 ilde sağanak yağış bekleniyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kastamonu ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri, Antalya’nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 20°

        Ankara

        Yağmurlu 18°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 22°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 19°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 20°

        Bursa

        Yağmurlu 19°

        Adana

        Parçalı bulutlu 26°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 20°

        Gaziantep

        Yağmurlu 18°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 15°
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        Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARSI

        Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri, Antalya’nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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        KIRKLARELİ °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        MUĞLA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        BURDUR °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        KONYA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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        BOLU °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

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        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 21°C

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        Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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