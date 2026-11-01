Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kastamonu ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri, Antalya’nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 20° Ankara Yağmurlu 18° İzmir Kısmen Güneşli 22° Antalya Parçalı bulutlu 19° Trabzon Kısmen Güneşli 20° Bursa Yağmurlu 19° Adana Parçalı bulutlu 26° Diyarbakır Kısmen Güneşli 20° Gaziantep Yağmurlu 18° Ağrı Kısmen Güneşli 15°

REKLAM

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARSI

Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri, Antalya’nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

REKLAM

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

REKLAM

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

REKLAM

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

REKLAM

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

REKLAM

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı