Sosyal medyaya 15 yaş sınırı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca hazırlanan ve 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan “Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik”, bugün yürürlüğe girdi. Türkiye’den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağları kapsayan yönetmeliğe göre platformlar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. 15-17 yaş grubundaki çocukların hesaplarında ise gizlilik, mesajlaşma ve canlı yayına ilişkin özel kurallar uygulanacak.

YAŞ DOĞRULAMA BELİRTECİ E-DEVLET ÜZERİNDEN OLUŞTURULACAK

Yönetmeliğin 7’nci maddesinde, “Yaş doğrulama e-Devlet Kapısı üzerinden yapılır” hükmü yer aldı. Kullanıcının talebi üzerine Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden bir yaş doğrulama belirteci oluşturulacak. Kullanıcı bu belirteci hesap açmak istediği platforma yükleyecek.

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Platform, belirtecin Başkanlık tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulduğunu teyit ederek kullanıcının yaş grubunu belirleyecek. Belirteçte yalnızca kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığı, doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilgisi yer alacak. Platformlar belirteci yalnızca yaş doğrulaması amacıyla kullanabilecek.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Platformlar, yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılan ve yaşı bu yöntemle daha önce doğrulanmamış hesaplarda doğrulama işlemini 31 Mart 2027’ye kadar tamamlayacak. Hesap sahibinin 15 yaşını doldurmadığı belirlenirse platform, kullanıcıya bilgi vererek hesabı kapatacak.

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Kullanıcılar, yaş doğrulamasının sonucuna veya hesaplarının kapatılmasına ücretsiz olarak itiraz edebilecek. İtiraz sonuçlanana kadar hesaptaki içerikler ve kişisel veriler silinmeyecek.

15-17 YAŞ GRUBUNDA HESAPLAR HERKESE AÇIK OLAMAYACAK

15-17 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak. Platformlar bu hesapları herkese açık hale getirme seçeneği sunamayacak. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcılar, çocukların takipçi listelerini ve takip ettikleri hesapları göremeyecek. Çocuklar bu hesaplardan canlı yayın açamayacak. Çocuklara ait kişisel veriler, profil oluşturmak veya kişiselleştirilmiş ticari reklam sunmak amacıyla kullanılamayacak.

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Ebeveynler, platformların sunacağı denetim araçlarıyla çocuklarının sosyal medyada geçirdiği süreyi izleyip sınırlandırabilecek. Satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemlerini kendi onaylarına bağlayabilecek, bu işlemler için harcama sınırı belirleyebilecek.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.