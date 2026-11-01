"DAHA 10. HAFTADA HAVLU ATTI!"

Ömer Üründül: "Fenerbahçe dün gece evinde kaybettiği 3 puanla çok önemli bir yara aldı. Belki erken diyecek olanlar var ama bana göre daha 10'uncu haftada lige havlu attı. Fenerbahçe'nin ne yazık ki büyük takım kimliği yok, bir oyun planı yok. Ayrıca genelde ciddi fiziksel yetersizliği var. Kendi sahanda çok kritik bir maç oynuyorsun, rakip genelde oyunu domine ediyor, sayısız taç ve korner kazanıyor. Skorda denge varken baştan sona Göztepe'nin ofansif anlayışla oynaması, aslında hücum aksiyonları için Fenerbahçe açısından çok elverişli bir ortamdı. Ama futbolcularda öylesine bir moralsizlik vardı ki ani 3-4 aksiyonda farkı 2'ye çıkaramadılar. Bu kötü oyuna rağmen 3 defa farkı 2'ye çıkaracak pozisyonlar kaçtı. Sonunda da Skriniar'in önemli bir hatasıyla önce skora denge geldi, sonra da kornerden yenik duruma düşüldü. Gelelim Dirk Kuyt'a... İsmail Kartal da bugün takımın başında görevde olsa dün gece aynı kadro ile başlardı. Ama ikinci devrede son bölümde hamleler çok gecikti. Oğuz tamamen oyundan düşmüştü. Lukaku yorulmuştu. Bu ikisini çıkarıp Nene ve Vedat hamlesi yapılmalıydı. Ayrıca orta sahada yine yorulan İrfan Can'ın yerine bir takviye gerekiyordu. Bunları yapamadı. Kuyt yönetime, "Bana güvenin" demişti. Ama ben de şunu diyorum; bugüne kadar ülkemize gelen 5 kariyerli Hollandalı teknik direktörden hiçbiri başarılı olamadı. Kuyt mı olacak! Hakem Oğuzhan Çakır bana göre mükemmel bir yönetim gösterdi." (Sabah)