Spor yazarları Fenerbahçe'yi eleştirdi! "Daha 10. haftada havlu attı"
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Göztepe'ye karşı skor üstünlüğünü koruyamadı ve maçı 2-1 kaybetti. Tribünlerden yoğun tepki alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik bir yara aldı ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı. Spor yazarları karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'yi eleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi evinde ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertlilere tribünlerden tepki geldi. Spor yazarları kritik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'yi eleştirdi.
"DAHA 10. HAFTADA HAVLU ATTI!"
Ömer Üründül: "Fenerbahçe dün gece evinde kaybettiği 3 puanla çok önemli bir yara aldı. Belki erken diyecek olanlar var ama bana göre daha 10'uncu haftada lige havlu attı. Fenerbahçe'nin ne yazık ki büyük takım kimliği yok, bir oyun planı yok. Ayrıca genelde ciddi fiziksel yetersizliği var. Kendi sahanda çok kritik bir maç oynuyorsun, rakip genelde oyunu domine ediyor, sayısız taç ve korner kazanıyor. Skorda denge varken baştan sona Göztepe'nin ofansif anlayışla oynaması, aslında hücum aksiyonları için Fenerbahçe açısından çok elverişli bir ortamdı. Ama futbolcularda öylesine bir moralsizlik vardı ki ani 3-4 aksiyonda farkı 2'ye çıkaramadılar. Bu kötü oyuna rağmen 3 defa farkı 2'ye çıkaracak pozisyonlar kaçtı. Sonunda da Skriniar'in önemli bir hatasıyla önce skora denge geldi, sonra da kornerden yenik duruma düşüldü. Gelelim Dirk Kuyt'a... İsmail Kartal da bugün takımın başında görevde olsa dün gece aynı kadro ile başlardı. Ama ikinci devrede son bölümde hamleler çok gecikti. Oğuz tamamen oyundan düşmüştü. Lukaku yorulmuştu. Bu ikisini çıkarıp Nene ve Vedat hamlesi yapılmalıydı. Ayrıca orta sahada yine yorulan İrfan Can'ın yerine bir takviye gerekiyordu. Bunları yapamadı. Kuyt yönetime, "Bana güvenin" demişti. Ama ben de şunu diyorum; bugüne kadar ülkemize gelen 5 kariyerli Hollandalı teknik direktörden hiçbiri başarılı olamadı. Kuyt mı olacak! Hakem Oğuzhan Çakır bana göre mükemmel bir yönetim gösterdi." (Sabah)
"ŞAMPİYONLUK BAŞKA BAHARA!"
Abdullah Ercan: "Geçtiğimiz hafta Galatasaray önünde alınan yenilgi ve ardından hafta içinde İsmail Kartal'ın istifasıyla ikinci bir şok yaşayan Fenerbahçe için Göztepe karşılaşması ya diriliş ya da yeni bir kaosa sürüklenme anlamı taşıyordu. Ancak gördük ki Fenerbahçe'de çok değişen bir şey yok. Yine ikinci yarıda sahada olmayan bir Fenerbahçe izledik Göztepe karşısında. Dünkü sonuçla birlikte lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Fenerbahçe sadece bugün 3 puan kaybetmedi aynı zamanda taraftarını da kaybetti. Bence bu maçla birlikte şampiyonluk şansı bitti. Tribünleri dolduran taraftarlar iyi bir skor için takımlarına destek verdi ama karşılığını alamadı." (Takvim)
"TEK SORUN KULÜBE DEĞİL!"
Murat Özbostan: "Kerem Aktürkoğlu'nun ıslıklanması, tribünlerin tepkisi ve oyuncuların etkisiz görüntüsü Kadıköy'de sabrın tükendiğini gösteriyor. Göztepe yenilgisi yalnızca üç puan kaybettirmedi; şampiyonluk umutlarına da ağır bir darbe vurdu. Sorun artık sadece kulübede değil, sahada ve yönetim anlayışında da aranmalı. Kadıköy'de taraftarın beklediği artık yeni bir isim değil, gerçekten değişen bir F.Bahçe! Daha 10. haftada "Yönetim istifa" tezahüratları oluyorsa bu çok acı bir tablodur." (Sabah)
"HAKEMLİK BİR SORUN YOKTU"
Mustafa Çulcu: "Fenerbahçe'de oyuncuların arasındaki mesafe inanılmaz uzun. Her iki takım da orta alanda herhangi bir engele takılmadan rakip kaleye çok kolay gitti. Gardları düşük iki boksör gibilerdi. Sağlam yumruğu atan maçı kazanacaktı. İlk yumruk Fenerbahçe'den geldi ama maçı nakavt ile Göztepe kazandı. Lukaku istekliydi, derine geldi top aldı, kanatlara açtı, kaleye sırtı dönük iyi pas dağıtımı yaptı. Yüksek iştahla oynayan Oğuz Aydın takımı dikine taşıyan en etkili oyuncuydu. Kerem koşuyor, basıyor, top kazanıyor, top taşıyor... Olması gereken yerde arı gibi ama vız vız vız kovanda bal yok. Fenerbahçe topa daha çok sahip olan taraftı lakin, güçlü oyunu oynayan Göztepe'ydi. Fenerbahçe, Skriniar ve Kerem ile iki eksik oynuyor. Hakem üzerinden okunacak bir maç değildi. Hakem geliştikçe daha da iyi olacak. Maçtan sorunsuz çıktı." (Fotomaç)
"O KUYT'I KİMSE BANA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK SÖYLEMESİN!"
Kemal Belgin: "Fenerbahçe’nin ne tepkisi olur diye bekleyenler boşuna bir durakta tramvay bekliyor gibiydiler. Çünkü kenarda Fenerbahçe’nin bir teknik direktörü yoktu. O Dirk Kuyt’ı kimse bana teknik direktör olarak söylemesin. O beraberlik golünden hemen sonra Göztepe bir korner sonrasında öne geçiverdi. Yani maçın Göztepe’nin galibiyetiyle bitmesini sanki onaylar gibiydi Kuyt… Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı 9’a çıktı. Acaba diyorum, Sayın Başkan Aziz Yıldırım yine çıkıp “Bu sene şampiyon olacağız” diyecek mi? Eğer öyle derse ben de derim ki sen önce bu takıma bir hoca bul. İşte merakla beklenen haftanın önemli maçı, Göztepe deplasmanda Fenerbahçe’yi yenerek ligin acaba kesin faturasını da kesti mi?" (Türkiye)
"FENERBAHÇE SADECE 3 PUAN DEĞİL, HAYALLERİNİ DE KAYBETTİ!"
Engin Verel: "Gündüz Erzurum-Çorum maçını seyrettim, daha çok keyif aldım. Akşam geldik Fenerbahçe maçına Arap İsmail gitmiş, onun sarışın versiyonu gelmiş. Kuyt'la takımda öyle "İşte bu" diyeceğin bir değişim, dönüşüm yok. Yine durağan, yine ürkek, yine hata üstüne hata. Kerem Aktürkoğlu hem futbol hem de öz güven olarak çok gerilemiş. Yaptığı boş koşuların dışında oyunda yok. İlk gol Guendouzi'nin hediyesiydi ama Skriniar'ın pozisyondaki ağırlığını da not etmek lazım. Bu gollerden sonra Fenerbahçeli oyuncuların beden dili nasıl bir halet-i ruhiyede olduklarını anlatıyordu. İnancını yitirmiş, son umudunu kaybetmiş, "Biz bu işi başaramayacağız" karamsarlığına gömülmüş bir halleri vardı. Evet, Fenerbahçe dün Göztepe maçında 3 puan kaybetti ama daha önemlisi ümidini, hayallerini kaybetti. Tribünlerde yükselen "Yönetim istifa" sesleri de bunun kanıtıydı. Umutları geri getirecek bir isyan, bir başkaldırış olur mu? Mucize gibi..." (Akşam)
"GÖZ GÖRE GÖRE GELEN YENİLGİYE ENGEL OLAMADI!"
Güntekin Onay: "Futbolda uzun zamandır bir takımın adeta bağıra bağıra “geliyorum” diyen bir yenilgiye mani olamadığını gördük. 1-0 önde oynayan Fenerbahçe, fiziksel olarak oyundan o kadar net bir şekilde düştü ki, yapılacak oyuncu değişiklikleri kaçınılmaz görünüyordu. Özellikle kötü oynayan ve yoğun protestolara maruz kalan Kerem’in 83 dakika sahada kalması neden? Yorgunluktan artık ayağına kramplar giren İrfan Can 90 dakika sahada. Slavia Prag maçında da dün Göztepe karşısında da dakikalar geçtikçe güneş altındaki bir dondurma gibi eriyen Fenerbahçe tüm bu gidişata tedbir alamadı. Çoğunluğun beğendiği dün gol atan Guendouzi, asla baskı altında top almayı sevmez, en konforlu ve güvenli bölgede top almayı tercih eder. Dün yine baskı altında 2 kez top kaybetti, 1 tanesi gol oldu. Fenerbahçe'nin başında hoca yok. Hafta içi Liverpool; hafta sonu Çorum deplasmanı var. Bu girdaptan nasıl çıkacak? Çıkmak için ne yapacak? Hep birlikte göreceğiz." (Hürriyet)