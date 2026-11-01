48. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Philimon Kiptoo Kipchumba rekor süre ile kazandı!

'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maratonda heyecan 48. kez yaşandı. İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonunda 42K, 15,5 K, Kurumsal Koşu, Halk Koşusu ve Tekerlekli Sandalye Yarışı olmak üzere 5 kategoride yarışlar yapıldı. Organizasyonda 45 bin sporcu parkura çıktı. Maratona 27 erkek ve 16 kadın olmak üzere toplam 43 elit atlet katıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan etkinlikte atletler, Beşiktaş sahil yolunu izleyerek Galata Köprüsü'ne ulaştı. Köprüyü geçtikten sonra Sirkeci yönüne dönen sporcular, Kennedy Caddesi üzerinden sahil yolunu takip edip Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar devam etti. Koşucular burada 'U' yapıp sahilden devam ederek Sultanahmet Meydanı'nda yarışı tamamladı.

8K Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu Dolmabahçe'de, 15K ise Yenikapı'da sona erdi.

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ERKEKLERDE ZAFER PHILIMON KIPTOO KIPCHUMBA'NIN

İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2.08.44'lük derecesiyle Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı. Etiyopyalı Sufaro Woliyi Kebeto 2.08.54 derecesiyle ikinci ve Vincent Kipyegon Ronoh 2.08.57 derecesiyle üçüncü oldu.

KADINLARDA KASANEHS AYENEW BAZE KAZANDI

Kadınlar kategorisinde Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze, 2.24.40'lık derecesiyle birinci oldu. Azmera Abreha Gdey 2.24.47'lik derecesiyle ikinciliği ve Diribe Hirko Alemu da 2.25.00'lık derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

TÜRK ATLETLERDE HÜSEYİN CAN 11. OLDU

Türk atletlerde ise en başarılı isim 2 saat 17 dakika 53 saniyelik derecesiyle Hüseyin Can oldu. Can, maratonu 11. sırada tamamlarken, Mert Girmalegesse 2 saat 18 dakika 47 saniye ile 12. bitirdi. Sıralamada peşpeşe finiş çizgisini gören Türk atletlerin sıralaması şöyle oldu:

14 - Halil Yaşın (2.19.31)

15 - Ahmet Alkanoğlu (2.19.38)

16 - Yavuz Ağralı (2.21.44)

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TEKERLEKLİ SANDALYEDE BİRİNCİ ÖMER CANTAY

Organizasyonda ilk start tekerlekli sandalye sporcuları için verilirken, Ömer Cantay 2.44.28'lik derecesiyle birinci oldu. Zübeyde Süpürgeci DE 2.48.41'lik derecesiyle ikinci tamamladı.