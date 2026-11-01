Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.759,56 %-3,64
        DOLAR 49,9411 %0,10
        EURO 55,7452 %-0,30
        GRAM ALTIN 6.222,90 %-3,56
        BITCOIN 78.072,00 %0,84
        FAİZ 39,67 %0,43
        GÜMÜŞ GRAM 78,92 %-5,74
        GBP/TRY 66,9160 %0,04
        EUR/USD 1,1160 %-0,18
        BRENT PETROL 111,79 %0,51
        ÇEYREK ALTIN 10.174,43 %-3,56
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor

        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, otoyol sayesinde seyahat süresinin 114 dakika kısalacağını belirterek yıllık toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 11:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’ne ilişkin açıklamada bulundu.

        2

        Bakan Uraloğlu, Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolun bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini belirtti.

        3

        Antalya-Alanya Otoyolu’nun bölge turizmi açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceğini ifade etti.

        4

        Otoyolun Serik Kavşağı’ndan başlayarak Konaklı’nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı’nda son bulacağını belirten Uraloğlu, ana gövdenin her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yollarının ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olarak projelendirildiğini bildirdi.

        5

        Bakan Uraloğlu, “84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirtti. Uraloğlu, otoyolun 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük içerdiğini kaydetti.

        6

        Antalya-Alanya Otoyolu'ndaki yapım çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Uraloğlu, “Proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağladık. 3 tünelde kazı destekleme işlerini tamamladık. Bu tünellerde nihai beton imalatlarına, diğer 2 tünelde ise kazı destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. 16 viyadüğümüzün 15'inde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

        7

        Uraloğlu, proje kapsamında 17 altgeçit, 10 üstgeçit, 7 köprü ve 48 menfezde de yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        8

        Otoyolun tamamlanmasıyla Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresinde önemli kısalma sağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Antalya-Alanya Otoyolu’nun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek.” dedi.

        9

        Uraloğlu, otoyol sayesinde mevcut güzergahtaki seyahat süresinin 114 dakika azalacağını belirterek özellikle turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunun hafifletilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

        10

        Antalya-Alanya Otoyolu’nun sağlayacağı ekonomik kazanımlara da değinen Bakan Uraloğlu, “Projemiz sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız.” dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca, otoyolun tamamlanmasıyla karbon salınımının da yıllık 47 bin ton azaltılacağını bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dervişoğlu'ndan Bahçeli açıklaması

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni sırasında verdiği görüntüye ilişkin "Bahçeli üzerinden, ona duyulan kinin ve nefretin cisme büründürülmesi için insani davranışımın sorgulamaya açık tutulmasını yadırgıyo...
        #Antalya
        #alanya
        #abdulkadir uraloğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        31 ilde sağanak yağış bekleniyor
        31 ilde sağanak yağış bekleniyor
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        Altın Portakal 'Taş ve Tüy'e
        Altın Portakal 'Taş ve Tüy'e
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi