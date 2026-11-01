Avrupa'da protesto dalgası

Fransa'da hükümet, 17 ve 24 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerin ardından güvenlik tedbirlerini sıkılaştırırken, Sarı Yelekliler hayat pahalılığına karşı yeniden sokaklara çıktı.

Sarı Yelekliler, hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Rennes, Marsilya ve Toulouse gibi birçok kentte gösteri düzenledi.

Sendikaların ve öğrencilerin de destek verdiği gösterilerde, hükümetin eğitim ve ekonomi politikaları protesto edildi.

Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te kent merkezinden uzaktaki Bagnolet Kapısı'nda başladı. Buradan Charenton Kapısı yönüne yürüyen göstericiler, "Genel grev istiyoruz", "Sokaklar bizim" ve "Genciz, kararlıyız, devrimciyiz" sloganları attı.

REKLAM

Ellerinde "Soykırımlardan ziyade okulları finanse edin", "Yaşamak istiyoruz", "Özgürlük" ve "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, Fransa'yı utandırıyorsun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ülkede artan ırkçılığa da tepki gösterdi.

Gösterilerin Cadılar Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle çok sayıda kişinin çizgi roman karakterlerinin kostümlerini giydiği görüldü.

Gazze halkıyla dayanışma amacıyla gösteriye katılan birçok kişi omuzlarında kefiye, ellerinde Filistin bayrağı taşıdı. Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter de yürüyüş güzergahı boyunca devriye gezdi.

Öte yandan Paris'te, çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup, yasağa rağmen Bastille Meydanı yakınlarında bir araya gelerek kent sokaklarında yürüdü.

REKLAM

EYLEMLERE POLİS MÜDAHALESİ

Paris'te gösterinin sona erdiği Charenton Kapısı'nda yoğun kalabalık oluşurken, kolluk kuvvetleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Başkentteki gösteride kolluk kuvvetlerine molotofkokteyli ve havai fişek atıldı, olayda bir kolluk kuvvetinin üniforması alev alırken ayağının ciddi şekilde yandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rennes, Marsilya ve Lyon'daki gösterilerde polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Rennes'de polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti. İki polisin aynı göstericiye copla vurduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

REKLAM

Lyon'da ise polis, kendisine çeşitli cisimler fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Marsilya'da yüzleri maskeli kişiler polislere taş ve cam şişe atarken, kolluk kuvvetleri de biber gazı kullandı.

Toulouse'da göstericiler izinsiz gösteri düzenlerken polis, eylemi dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

296 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 320 bin kişi katılırken, 296 kişi gözaltına alındı. Sendikalar ise gösterilere yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen Sarı Yelekliler eylemleri şiddet olaylarına sahne olmuştu. 3 bini aşkın iş yerinin hasar gördüğü veya yağmalandığı gösterilerin ardından hükümet, yeni gösterilere karşı kısmi sokağa çıkma yasağı dahil güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.

REKLAM

Sarı Yelekliler, hükümetin bazı bölgelerde uyguladığı eylem ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen 24 Ekim'de de sokaklara çıkmıştı.

Şu ana kadar bini aşkın kişinin yaralandığı eylemlerde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.

ALMANYA'DA GÖSTERİLERDE OLAYLAR ÇIKTI

Almanya'nın birçok kentinde gençlerin sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin askerlik düzenlemelerini protesto ettiği gösterilerde olaylar çıktı.

Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenledi.

REKLAM

Başkent Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen eylemin ardından göstericiler, Rosenthaler Meydanı'nda toplandı.

Daha sonra Prenzlauer Berg semtine doğru yürüyen göstericiler, sis bombası yaktı ve maytap patlattı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin'in yanı sıra Köln, Hamburg, Frankfurt ve Stuttgart'ta da olaylar çıktı. Polis, bu kentlerde göstericilere karşı TOMA kullandı.

REKLAM

Hamburg'da göstericiler barikatlar kurarak bunları ateşe verdi.

Frankfurt'ta polis gösteriyi sonlandırarak, gösteriye katılanlara biber gazıyla müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Köln'de düzenlenen eylemde polis, bazı göstericilerin yüzlerini kapatması ve havai fişek atması nedeniyle gösteriyi sonlandırdı. Bunun ardından olaylar çıktı. Şehir merkezine doğru gitmek isteyen yüzlerce kişiye polis müdahale etti.

REKLAM

Nürnberg'de yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı eylemin sona ermesinin ardından bir grubun yürümeye devam etmesine polis engel oldu​​​​​​​. Polis, burada yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı.

Alman Haber Ajansının (DPA) gösterileri düzenleyen inisiyatifin sözcüsüne dayandırdığı habere göre ülkede düzenlenen eylemlere 100 binden fazla kişi katıldı.

ARNAVUTLUK'TA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği gösteriler devam ediyor.

Ülkede 13 Ekim'de başlayan protestoların 19. gününde de gerginlik yaşandı.

Başkentteki gösterilere lise öğrencileri, vatandaşlar, çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri ve farklı sendikalar da destek verdi.

Ulusal çapta düzenlenen gösteriye, ülkedeki muhalefet partileri Demokratik Parti ve Özgürlük Partisi de destek verdi.

Son günlere kıyasla katılımın daha yüksek olduğu gösterilerde vatandaşlar, ilk olarak başkentin sokak ve meydanlarında toplandı.

Göstericiler, Eğitim Bakanlığı önünde güvenlik güçlerine ve bakanlığa taş ve molotofkokteyli fırlattı. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Daha sonra Başbakanlık binasına yönelen göstericiler ile polis arasında yeniden gerginlik yaşandı. Taş atan göstericileri dağıtmak için polis yine tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Gerginlik, başkentin farklı sokaklarında da devam etti.

Gösteriler nedeniyle yüzlerce polis görev yaptı.

Öte yandan Başbakan Edi Rama, önceki günlerde olduğu gibi diyalog çağrısını yinelerken göstericiler bu çağrıyı reddediyor.

Öğrenciler ise protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor.

HOLLANDA'DA POLİS MÜDAHALESİ

Hollanda'nın Lahey kentinde, sosyal medya üzerinden organize edilen Z kuşağı protestoları sırasında polis ekipleri kent merkezinde müdahalede bulundu.

REKLAM

Gençlerin sokaklarda toplandığı gösterilerde gerginliğin artması üzerine polis ve çevik kuvvet ekipleri harekete geçti. Müdahale sırasında gözaltılar yaşandı.