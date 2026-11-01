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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Metin Öztürk yönetim kurulu görevinden istifa etti!

        Galatasaray'da Metin Öztürk yönetim kurulu görevinden istifa etti!

        Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Metin Öztürk, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!

        Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'da 2. Başkan Metin Öztürk, bugün itibariyle Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.

        İŞTE ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMASI:

        27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.

        TARTIŞMA YAŞADI İSTİFA KARARINI ALDI

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik konu ile ilgili detayları aktardı. Çelik, "Metin Öztürk'ün aldığı bu karar aslında şok edici ve beklenmedik. 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında böyle bir olayın olduğunu doğrulattım ama ikinci tarafın kim olduğunu henüz doğrulatamadım." dedi.

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        Son gelen bilgilere göre ise Metin Öztürk'ün 27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantısında tartıştığı ismin Abdullah Kavukcu olduğu ortaya çıktı. Toplantıda bir disiplin sevkinin masaya yatırıldığı anda ikili arasında tartışma yaşandığı ve bu tartışmanın büyüdüğü ifade edildi.

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        #galatasaray
        #Metin Öztürk
        #süper lig
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