Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı kararı!

Fenerbahçe yönetimi saat 14.00'te olağanüstü toplanıyor. Yönetim kurulu bu kritik toplantıda istifa dahil birçok konuyu ele alacak.

Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından İsmail Kartal, teknik direktörlük koltuğundan istifa etmişti.

Kartal'ın ardından mill araya kadar Dirk Kuyt takımın başına getirilirken, Hollandalı teknik adam da ilk çıktığı maçta Göztepe'ye karşı skor üstünlüğünü koruyamadı ve 2-1 mağlup oldu.

Göztepe karşılaşmasında tribünlerden gelen "Yönetim istifa" tezahüratları da dikkat çekti.

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe yönetimi oluşan olumsuz havanın ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

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