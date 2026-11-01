FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj

FBI'dan yapılan açıklamada, 29 Ekim'deki hırsızlığın arkasında Kuzey Kore'nin bulunduğunun değerlendirildiği ve söz konusu siber faaliyetin "TraderTraitor" olarak bilinen bir oluşumla bağlantılı olduğu bildirildi.

Açıklamada, FBI'ın ABD Gizli Servisi ve İç Gelirler Servisi'nin Ceza Soruşturmaları Birimi ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında, saldırganların çalınan varlıkları ağırlıklı olarak Ethereum'a (ETH) dönüştürdüğünün gözlemlendiği kaydedildi.

Çalınan varlıkların, daha sonraki aklama aşamalarına hazırlanmak amacıyla merkeziyetsiz finans platformları ve anlık takas hizmetleri aracılığıyla dönüştürülerek aklanmaya devam edilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, söz konusu hırsızlıkla bağlantılı varlıkları tutan veya geçmişte tutmuş olan ve Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor aktörleri tarafından işletildiği ya da bu kişilerle yakın bağlantılı olduğu belirtilen kripto para adresleri de paylaşıldı.

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FBI, kripto para sektöründeki özel kuruluşlara, TraderTraitor bağlantılı adreslerle gerçekleştirilen veya bu adreslerden kaynaklanan işlemleri engelleme çağrısında bulundu.

Binance, olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı.

Şirket daha sonra yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirmişti.