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Baharat olduklarına inanamayacaksınız!

Mutfakta kullandığımız baharatlar doğada şaşırtıcı derecede farklı görünüyor. Baharatların çiçek hallerinin güzelliğine inanamayacaksınız.

Giriş: 29 Ekim 2026 - 18:09 Güncelleme: 29 Ekim 2026 - 18:11
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Keşfet Baharat olduklarına inanamayacaksınız!

Kokusunu sevdiği için çantasında vanilya paketiyle gezen, mutfak dolaplarına vanilya paketi bırakan, yoğurduna karabiber serpmeden yiyemeyen, kahvesine tarçın ekleyen, tütsü olarak kakule kullanan, aramoterapi yağı olarak karanfil seven, cilt maskesi olarak zerdeçal kullanan, adaçayı yakarak stres atan baharatseverler tanıyorum. Hepsine selam olsun!

Yemeklerimize kattıkları lezzetin yanısıra hastalıklarla savaşan, bizi sakinleştiren, hafızamıza, uykumuza iyi gelen, midemizi rahatlatan, ömrümüzü uzatan, tıbbi özellikleri olan mucize baharatlar, şifa kaynağı olarak, herkesin hayatında değişik biçimlerde önemli bir yer tutuyor.

Baharatlar binlerce yıldır hayatımızı renklendiriyor. Eski Mısırlılar cesetleri mumyalamak için tarçın kullanırdı, Mezopotamyalılar bahçelerinde kakule ve sarımsak yetiştirirdi, Hollandalı sömürgeciler Güneydoğu Asya’dan getirdikleri karanfil ve hindistan cevizini stoklardı ve Ina Garten takipçilerine vanilyanın nasıl kullanılacağını ve vanilya özütü yapmayı öğretti.

Bu tozların, tohumların, köklerin ve çekirdeklerin doğada bir yerlerde yetiştiğini biliyoruz ancak görsek tanımayız. Her gün soframızda yer alan, kurutulduğu ya da toz haline getirildiği için soluk renklerde görmeye alışık olduğumuz baharatların bir zamanlar rengarenk çiçekler açan bitkiler olduğu hiç aklınıza gelir miydi? Hepsi doğada birer sanat eseri gibi açan çiçeklerin, yemek yaparken hangilerinden vazgeçemediğinizi bir düşünün.

Çoğu görüntüsüyle sizi büyüleyecek...

Favoriniz hangisi?

1

SAFRAN

Safran, insanlığın kullandığı en eski ve en değerli baharatlardan biri. Kızıl iplikçikleri binlerce yıldır yemeklere renk ve aroma vermiş, boya olarak kullanılmış, eski tıp metinlerinde yer almış ve Ege’nin Tunç Çağı fresklerinden Osmanlı ticaret kayıtlarına kadar pek çok kültürde iz bırakmıştır. Bugün hâlâ dünyanın kilogram başına en pahalı baharatları arasında gösterilir. Yemekleri sarıya çeviren safranın ilk olarak Yunanistan’da özellikle Girit Adası'nda yetiştirildiği düşünülse de, günümüzde Orta Doğu ve Hindistan’da da bolca yetişir. Bu baharat, safran çiğdemi adı verilen ve sadece üç safran ipliği üreten bir çiçekten elde edilir. Çiçek yılda sadece bir hafta boyunca çiçek açar ve iplikler elle hasat edilmelidir. Bu da yüksek bir fiyat etiketi anlamına gelir.

2

KARANFİL

Karanfil ağacının çiçek tomurcuklarından elde edilen baharat, odunumsu, siyah renkli ve güzel kokuludur. Acımsı ve ekşi bir tada sahiptir. Manganez, potasyum, demir, selenyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra; A, C ve K vitaminleri ihtiva eder. Ağız kokusunu giderir, ağızda bir süre tutularak çiğnendiğinde nefesi taze ve temiz tutar. Çiğnemek boğaz ağrısını hafifletir. Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisine yardımcıdır. Antibakteriyel özelliği taşır. Diş ağrısı ile başa çıkmanıza yardımcı olur. İnsülin miktarını dengeler. Sindirimi kolaylaştırır. Cildi yeniler. Saçların dökülmesini önler.

3

SUMAK

Sumak baharatının en yaygın olarak bilinen faydası hazımsızlığa iyi gelmesi ve mideyi rahatlatması. Boşaltım sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayarak ishal ve kabız sorunlarını çözer. Sumak, kan şekerini dengelemesi sebebiyle şekeri yükselen kişilere önerilir. Antioksidan olma özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri atar, hastalığa yakalanma riskini azaltır, kalp ve damar sağlığını korur. Vücutta oluşan iltihabı azaltır. Metabolizmayı hızlandırır. İdrar söktürücü etkisi vardır. Regl dönemindeki ağrıları hafifletir.

4

ZENCEFİL

Zencefil zengin aromalı bir baharat. Taze, kurutulmuş veya toz halinde tüketilir. Geleneksel tıpta mide bulantısı, sindirim sorunları, soğuk algınlığı gibi pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. Vücutta iltihaplanmayı azaltabilen bileşenler içerir. Antioksidan özelliklere sahip olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir, kas ağrılarını ve baş ağrılarını hafifletir. Yoğun egzersiz sonrası kas ağrıları için etkili olabilir. Yapılan bazı çalışmalar, zencefilin kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Metabolizmayı hızlandırır. Kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Böylece kalp sağlığını destekler.

5

VANİLYA

Vanilya tatlıların vazgeçilmez aroma vericisi olarak her evde istisnasız bulunur. Kokusuna aşık olanların mutfak dolaplarının bir köşesinde mutlaka vanilya paketi bulunur. Özellikleri ve hoş kokusu sayesinde pek çok insan üzerinde etkili bir antidepresan görevi görür. Ayrıca sizi toksinlere karşı koruyan yüksek antioksidan seviyesine sahip bir baharattır. Vanilya ile kanser, diyabet gibi çeşitli hastalıklardaki risklerin azaltılması arasında bir bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Güçlü bir anti-inflamatuardır. Bol antioksidan içeriği sayesinde vanilya, iltihaplı veya tahriş olmuş cildi iyileştirmeye yardım ettiği için masaj yağlarına harika bir katkı yapar.

6

HARDAL

Lezzeti ve tedavi edici doğasından dolayı hardal kullanımı tüm dünyada oldukça popülerdir. Hardal bitkisinin tohumlarında bulunan antioksidanlar çeşitli kanser hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Sedef semptomlarını giderir. Hardal yağı omega-3 yağ asitlerinin varlığından dolayı yemeklik yağ seçimi için de uygundur. Hardal tohumu soğuk algınlığı ve sinüs problemlerini tedavi etmede başarılıdır, balgam söktürücüdür, ağrıları tedavi eder. Hardal tohumlarının anti-bakteriyel özelliklerinin, saçkıranların neden olduğu lezyonların iyileştirilmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Hardal yaprağı şeker hastaları için iyidir. Kolesterol düşürücü güce sahiptir. Menopoz semptomlarını hafifletir; içinde bulunan kalsiyum ile birlikte magnezyum kemik sağlığını destekler ve menopoz ile ilişkili kemik kaybını önler. Hardal yeşillikleri, vücudun detoks sistemini, güçlü antioksidanların ve liflerin varlığına bağlı olarak desteklemeye yardımcıdır.

7

MUSKAT

Genel olarak rendelenerek ya da doğrudan toz halinde alınarak kullanılan muskatın öğütülmemiş hali zeytinden biraz daha büyük olur. En çok baharat olarak kullanılan muskatın kremi ve çayı da yapılır. Yemeklerden sonra sıklıkla hazımsızlık yaşayan kişiler için doğal ilaçtır. Bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Rahat gaz çıkartamayan kişilerin rahatlamasını sağlar. Sinirleri yatıştırır. Ağız kokusunu giderir. Adet dönemlerindeki kasık sancılarına iyi gelir. Bağışıklık sistemini temizler. İdrar yolu ile toksin atar. Muskatın afrodizyak etkisi olduğu da bilinir.

8

ÇÖREK OTU

Tüketimi çeşitli şekillerde olur. Doğrudan yemeklerde baharat olarak kullanılabilir, ekmeklerin üzerine serpilebilir veya salatalara eklenebilir. Yağı da oldukça popülerdir ve bir çay kaşığı kadar sabahları aç karnına tüketmenin faydaları vardır. Sıcak içeceklere veya yoğurda da eklenerek rahatlıkla tüketilebilir, suyla karıştırılarak da içilebilir. İçerdiği besin öğeleri ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, sindirim sağlığını destekler, cilt bakımında ve sağlık takviyesi olarak da kullanılır. Dolayısıyla düzenli olarak tüketilmesi önerilir. Romatizma ve eklem ağrıları gibi iltihaplı hastalıklara iyi gelir. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Antiseptik özellikleri, ağız içindeki mikroplarla mücadele etmeye yardımcı olabilir, diş eti hastalıklarını önleyebilir.

9

KİMYON

Kimyon soğuğa dayanıklı, ışığı ve nemi seven, çiçekli bir bitkidir. Tohumlar olgunlaşmadan önce toplanır ve karanlık, kuru bir yerde olgunlaşmaya bırakılır. Baharat olarak sadece tohumları kullanılmaz, yaprakları da kullanabilirsiniz. Kimyon (Cuminum cyminum), maydanoz ve rezene ile aynı aileye aittir. Vücutta antioksidan olarak görev yapan flavonoidler adı verilen bileşikler içerir. Antioksidanlar, hücre hasarına neden olan serbest radikaller adı verilen dengesiz parçacıkları nötralize etmeye yardımcı olur. Kimyon aynı zamanda A vitamini, demir ve kalsiyum kaynağıdır.

10

KETEN TOHUMU

Keten tohumu ülkemizde bolca yetişir. Öğütülerek ya da öğütülmeden yumurtalara, salatalara, yemeklere ve yoğurda eklenerek tüketilebilir. Oldukça faydalı bir tohumdur. İçeriğinde magnezyum, E vitamini, potasyum, çinko, B12, bakır gibi vitaminler ile alfa linolenik asit gibi yağ asitleri sayesinde bağışıklığı güçlendirici özellikler olduğu bilinir. Kanseri önleyici gıdalar arasıdadır. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sağlığı için önemlidir. Kabızlığı önler. Yüksek miktarda omega 3 yağ asidi bulunduran keten tohumu kalp sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürür. İltihap azaltır. Romatoid artrit gibi hastalıklara iyi gelir. Yapılan araştırmalarla radyasyon etkilerini azalttığı da bildirilmiştir. Kan şekerini düşürür, Menopoz şikayetlerini azaltır, kan sulandırır, kolesterolü düşürür.

11

KARABİBER

Yoğun aroması ve kendine has kokusuyla yemeklerimizi tatlandıran karabiberin, Ayurveda da dahil olmak üzere birçok geleneksel tıp pratiğinde de önemli bir yeri var. Piperin adı verilen bir bileşen açısından zengindir ve piperin nedeniyle antioksidan özelliği yüksektir. İyi bir anti-enflamatuardır; artirit, kalp hastalıkları, diyabet, kanser gibi birçok hastalığı iyi yönde etkiler. Piperin maddesinin beyin fonksiyonlarını da iyileştirdiği biliniyor. Özellikle Alzheimer ve Parkinson gibi dejeneratif beyin hastalıkları ile ilgili semptomlar üzerinde potansiyel faydalar gösteren piperin, hafızayı da geliştiriyor.

12

ADAÇAYI

Dünyada 5 bin 600’den fazla adaçayı türü bulunur. Anadolu bölgesinde 565 türü vardır. Genellikle çay olarak tüketilir. Kurusu tütsü olarak kullanılır. Yağı acı elma yağı olarak bilinir. Antibakteriyel bir bitkidir, mikroplarla savaşır, Alzheimer’a karşı koruyucudur ve daha birçok faydası bulunur. İçerisinde K, B6, C, E, A, B3, B9 vitaminleri bulunur. İçerdiği mineraller ise potasyum, kalsiyum, demir, manganez, çinko, magnezyum ve bakırdır. Menopoz döneminde östrojen eksikliğinden oluşan hormonal dengesizlikleri düzenler. Mide ve bağırsak spazmlarını önler, ishal ve gastritle savaşır. Kötü kolestrole iyi gelir. Kanserle savaşır. Kemiklere iyi gelir. Antibakteriyel özelliğiyle cilde iyi gelir. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

13

SUSAM

Susam tohumları beyaz, siyah veya sarı olabilirler ancak koyulaştıkça yağ içerikleri azalır. Susam protein, yağ ve antioksidan, iltihap giderici ve tümör karşıtı etkileri olan çeşitli aktif bileşikler açısından zengindir. Yemeklere yumuşak bir tat katarken faydaları tadının çok ötesine geçer. Susam tohumları karaciğere, böbreklere ve kardiyovasküler sisteme fayda sağlayabilir.

14

KAPARİ

Ege bölgesi başta olmak üzere ülkemizin pek çok yerinde yetişebilen kapari, tomurcukları ve meyveleri besin maddesi olarak kullanılan bir bitkidir. Kebere, keper, gebere, geber otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu, hint hıyarı gibi isimleri de vardır. Aristo zamanında bazı rahatsızlıklarda ilaç olarak kullanıldığı, Hippokrat tarafından birçok hastalığa karşı önerildiği bilinen kaparinin sağlığa birçok faydası var. Kapari, en çok flavonoid içeren gıdalardan biridir. İçeriğindeki flavonoidler sayesinde antioksidan ve antienflamatuar etkisi belirgindir. A ve E vitamini bakımından zengindir. 100 gram çiçek tomurcuğunda 67 mg fosfor, 9 mg demir, 24 mg protein, 12 mg selüloz ve 2 mg lipid bulunur. Lif oranı yüksektir. Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengindir. Trombosit sayısını arttırdığı için kanser hastaları için şifalıdır. Karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkisi vardır.

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Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan kaptan Orkun Kökçü'nün tam olarak iyileşmeden riske edilmeyeceği öğrenildi. Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi beklenmeyen yıldız orta sahanın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic deplasmanında kadroya dönmesi planlanıyor.
Tek öğrenci, tek öğretmen... Birlikte Cumhuriyeti kutladılar
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir öğretmen ve bir öğrencinin bulunduğu okulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Belekler Şehit Hüseyin Topçu İlkokulu'nun tek öğrencisi 3'üncü sınıf öğrencisi Hatice Gökmen ile öğretmeni Fatih Yalçınkaya'nın katıldığı törende, Cumhuriyet'in eğitim hakkı ve fırsat eşitliği açısından önemine vurgu yapıldı. Yalçınkaya, "Bugün bu okulda tek öğrenci olabilirsin. Ama sakın unutma, sen bu ülkenin sadece bir öğrencisi değil, Cumhuriyet'in ta kendisisin" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
Gazete sayfalarında ve telgraflarda başlayan iletişim yolculuğu; radyolardan yükselen marşlar, televizyon ekranları ve bugün ceplerimizdeki dijital mecralarla sürüyor. 1923'te ilan edilen ve 1925'te kanunla millî bayram statüsü kazanan 29 Ekim'in kitlelere ulaşma hikâyesi, kuşaktan kuşağa aktarılan asırlık bir mirası özetliyor: Cumhuriyet ile 103 yıllık coşku...
Ünlülerden 29 Ekim mesajları
Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, ünlü isimler de sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla bu coşkuya ortak oldu
Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
İsrail'de Arap partilerin 120 vekilli parlamentoda 19 vekil çıkrarak tarihi rekor kırmaları ve aşırı sağcı Netanyahu bloğunun yeterli 61 sandalyeye ulaşamamasının ardından Netanyahu'nun ortaklarından aşırı sağcı Ben-Gvir ve Smotrich, Arap partilerin liderlerinin tutuklanmasını istedi. İsrail Başbakanı Netanyahu da seçimlerin 'Arap partiler tarafından çalındığını' iddia etti. Netanyahu, Katar parasıyla seçmenlerin Arap partilere oy vermesi için rüşvet dağıtıldığını öne sürdü ve Eisenkot bloğuna Arap partilerle işbirliği yapmaması çağrısında bulunarak polislere 'tutuklama' çağrısı yaptı.