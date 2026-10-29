SAFRAN

Safran, insanlığın kullandığı en eski ve en değerli baharatlardan biri. Kızıl iplikçikleri binlerce yıldır yemeklere renk ve aroma vermiş, boya olarak kullanılmış, eski tıp metinlerinde yer almış ve Ege’nin Tunç Çağı fresklerinden Osmanlı ticaret kayıtlarına kadar pek çok kültürde iz bırakmıştır. Bugün hâlâ dünyanın kilogram başına en pahalı baharatları arasında gösterilir. Yemekleri sarıya çeviren safranın ilk olarak Yunanistan’da özellikle Girit Adası'nda yetiştirildiği düşünülse de, günümüzde Orta Doğu ve Hindistan’da da bolca yetişir. Bu baharat, safran çiğdemi adı verilen ve sadece üç safran ipliği üreten bir çiçekten elde edilir. Çiçek yılda sadece bir hafta boyunca çiçek açar ve iplikler elle hasat edilmelidir. Bu da yüksek bir fiyat etiketi anlamına gelir.