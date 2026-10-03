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Kafkaslar’da zamanın durduğu yer: Gebele

Büyük Kafkas Dağları'na sırtını dayayan Gebele, Azerbaycan'ın zümrüt yeşili ormanları ile kadim tarihinin kesiştiği en büyüleyici coğrafyalardan biri. Dört mevsim turizm olanaklarının yanısıra coğrafi açıdan da önemli bir şehir.

Giriş: 03 Ekim 2026 - 01:19 Güncelleme: 03 Ekim 2026 - 01:19
Habertürk
Haberler Gastro Keşfet Kafkaslar’da zamanın durduğu yer: Gebele

Antik Mısır ve Roma kaynaklarında adı geçen, yüzyıllar boyunca Kafkas Albaniyası’na başkentlik yapmış bu topraklar; yaprak hışırtılarının taş surların fısıltılarına karıştığı zamansız bir atmosfer barındırıyor.

Şehrin ruhunu hissetmek için Çukur Gebele’ye uzandığınızda, toprağın altında yatan bin yıllık bir medeniyetin izleriyle karşılaşırsınız. Antik surların, kulelerin ve su kanallarının kalıntıları, İpek Yolu üzerindeki bu kadim ticaret merkezinin geçmişteki ihtişamını gözler önüne serer. Doğa ise Gebele’ye en az tarihi kadar cömert davranmıştır: Yüksek kayalıklardan süzülen Yeddi Gözel Şelalesi’nin serinliği ve etrafı çam ormanlarıyla çevrili Nohur Gölü’nün durgun suları, şehre adeta nefes aldıran doğal aynalar kazandırır.

Dört mevsim turizm var

Kış aylarında karla kaplanan sisli dağ zirveleri, Tufandağ eteklerinde kayak tutkunlarını ağırlar. Kayak ve snowboard gibi kış sporları için çokca tercih edilir. Gene Tufandag çevresinde wellness merkezleri ve doğa temelli programların geliştirilmesi, bölgenin macera ve kış turizminin yanı sıra longevity odaklı seyahatler açısından da çeşitlenmesini destekler. Yaz döneminde hiking, ATV, yamaç paraşütü ve diğer açık hava aktiviteleriyle ziyaretçilere farklı deneyimler sunar.Ahşap mimarinin doğayla uyumu, kestane ve ceviz ağaçlarının kokusu ve vadilerden süzülen dağ çaylarının sesiyle Gebele; Azerbaycan’ın hem geçmişe saygı duruşunda bulunan hem de doğanın kalbinde huzur sunan en seçkin durağıdır.

Bölgedeki beş yıldızlı tesisler, özel villalar, spa ve wellness merkezleri doğayla bütünleşmiştir. Bu durum Gebele’nin uluslararası ölçekte tanınan ve yıl boyunca ziyaret edilebilen çok yönlü bir destinasyon olarak gelişmesine katkı sağlar.

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