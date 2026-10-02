Türk futbolu, hakem camiasında yaşanan krizle çalkalanırken, müşteki ve tanıkların ifadeleri de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Eski hakemler Emre Altun ve Süleyman Abay'ın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ferhat Gündoğdu hakkındaki iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

EMRE ALTUN: SADECE KENDİLERİNE YAKIN HAKEMLERE GÖREV VERİLDİ

MHK soruşturması kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınan eski futbol hakemi ve gözlemci Emre Altun, 26 Eylül 2025 yılında verdiği ifadede, görev yaptığı hakem ve gözlemci listelerinden çıkarılmasına ilişkin yaşadıklarını anlattı.

Altun, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde TFF Başkanı seçilmesinin ardından Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanı olarak göreve getirildiğini ve klasman listelerinin değiştirildiğini öne sürdü.

"HAKEM ODASINDA KALDIĞIMIZ DÖNEMDE TRABZON İLİNDEKİ BÜROKRATLAR TARAFINDAN GİRİŞİMLERDE BULUNULDU"

2014-2015 sezonunda 6. hakem olarak görev yaptığı Trabzonspor-Gaziantepspor müsabakasında yaşananları anlatan Altun, "Bu maçta yaşanan ve haberlere de konu olan ve maç sonunda meydana gelen ‘Hakemleri Stadyumda alıkoyma' olayındaki hakemlerden bir tanesiydim. Bu dönemde Trabzonspor yöneticileri tarafından bahse konu maçta stadyum içerisinden çıkışımıza izin verilmedi. Hakem odasının çıkış kapısının bulunduğu koridora kulüp yöneticileri tarafından tabire caizse masa sandalye ile kapının çıkış kısmını kapatarak bizi odada hapsettiler. Odadan çıkmamıza müsaade edilmedi." ifadelerini kullandı.

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Altun ifadesinin devamında, "Normal şartlarda TFF temsilcileri tarafından bizlere çıkış yapacağımız zaman bildirilir. Gerekli hazırlık yapılarak güvenlik görevlileri refakatinde staddan ayrılırız. Ancak bahsettiğim müsabaka 21.00 sıralarında bitmesine rağmen biz bir sonraki gün 03.30 sıralarında stattan ayrıldık. Bu süreçte zırhlı araçlar ile stattan tahliyemiz gerçekleştirildi." dedi.

Altun, "Hakem odasında kaldığımız dönemde Trabzon ilindeki bürokratlar tarafından hakemlerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için girişimlerde bulundular ancak bu girişimler maç bitiminde yaklaşık 6-7 saat sonrasında karşılık buldu" ifadelerini kullandı.

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"2 GÜN İÇERİSİNDE 2 FARKLI LİSTE KLASMAN HAZIRLANMIŞTIR"

Altun, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde TFF Başkanı seçilmesinin ardından Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanı olarak göreve getirildiğini ve klasman listelerinin değiştirildiğini öne sürdü.

Altun, "Şu anki federasyon başkanı Trabzonspor başkanı iken o dönemde kulüp maçlarını yöneten hakemlerin ve gözlemcilerin tamamını liste dışında bırakmıştır" iddiasında bulunarak, "28 Temmuz 2024 tarihinde yeni Klasman listesi oluşturarak 13 hakem ve 6 gözlemciyi liste dışı bırakmıştır. Yani kısaca 2 gün içerisinde 2 farklı liste klasman hazırlanmıştır. MHK Talimatnamesine göre bu işlem usulsüzdür."

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"SADECE KENDİLERİNE YAKIN HAKEM VE GÖZLEMCİLERE GÖREV VERİLDİ"

Altun, 2 Ocak 2025-30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki klasman listesine ilişkin de iddialarda bulunarak, "Aynı MHK Başkanı 02 Ocak 2025 ve 30 Haziran 2025 tarihlerinde yeni klasman listesi oluşturmuştur ancak bu listede yukarıda isimleri yazılı kişiler ile aslında klasman listesine yazılmayı hak eden hakem ve gözlemcilere de listeye almayarak görev vermemiştir. Sadece kendilerine yakın hakem ve gözlemcilere görev verilmiştir. Hali hazırda Federasyondaki lisans numaram 6888 ile kaydım bulunmaktadır ancak herhangi bir listede ismim geçmemektedir yani görevim bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Altun, hakem atamalarında kullanılan Futbol Yönetim Sistemi'ne ilişkin de beyanda bulundu. Altun, "Normal şartlarda maçlara atanacak hakemler bir sistematik doğrultusunda Futbol Yönetim Sistemi tarafından hakem puanı, maçın zorluk seviyesi, daha önce aynı takımların iç ve dış saha maçlarında görev alma hususu vb. kriterlerine göre atama yapılır. Ancak Eren Acar tarafından MHK ve Federasyon başkanının müdahalesi ve bu kişilerin isteğine göre hakem değişikliği yaptı. Yapılan işlemlerin izi Futbol Yönetim Sistemi isimli programdan belirlenebilir. Başka bir kişi görevde olsaydı ona da aynı işlemleri yaptırırlardı" ifadelerini kullandı.

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"MADDİ MANEVİ ZARAR GÖRDÜLER"

Görev verilmeyen hakem ve gözlemcilerin maddi ve manevi zarara uğradığını belirten Altun, gözlemcilerin sezonluk gelirlerine ilişkin de beyanda bulundu. Altun, "Benim ve yukarıda ismi geçen aynı muameleye maruz kalan hakem ve gözlemcilerin maddi manevi zararı bulunmaktadır. Hatta bu mağduriyeti yaşayan kişiler hakkındaki dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindedir. Normal şartlarda gözlemci olarak üst klasman gözlemciliği yapacak bir kişi günümüz itibariyle sezonluk 300.000 TL gibi bir para kazanacakken görev verilmediği için herhangi bir ödeme yapılmıyor. Bu tutarlar hakemler ve klasmana göre değişiklik gösterir" dedi.

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"DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

Altun ifadesinin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Beni ve diğerlerini usulsüz işlemler yaparak ve yaptırarak klasman listesine yazdırmamak suretiyle maddi manevi mağdur eden TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu isimli kişilerden davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN ABAY: LİGLER DEVAM EDERKEN HAKEM LİSTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALİMATLARA AYKIRIDIR

Süleyman Abay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadesi alınan eski hakem ve gözlemci Süleyman Abay'ın bilgilendirme ifadesi de ortaya çıktı.

Abay, son dönemde hakem tayin sistemine müdahale edildiği söyledi.

MHK soruşturması çerçevesi bilgi sahibi olarak 29 Eylül 2025 tarihinde ifadesi alınan eski hakem ve gözlemci Süleyman Abay, 2022 ve 2024 yıllarında açıklanan hakem ve gözlemci listelerinde görevden çıkarılmasıyla ilgili yaşadıklarını anlattı.

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Abay, 2022 yılında açıklanan listenin arka planında Ahmet Şahin'in olduğunu düşündüğünü belirterek, "Söylediğim üzere bu işlerin arka planında Ahmet Şahin'in de olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hakemliği yaş haddinden dolayı 46 yaşındayken bıraktığını belirten Abay, ardından 5 yıl hakem gözlemciliği ve 6 ay MHK üyeliği yaptığını söyleyerek, "Şu an TFF ve MHK ile herhangi bir bağım bulunmamaktadır" dedi.

Hakemlik yaptığı dönemde 2015 yılında yönettiği Trabzon-Konya maçı sonrasında dönemin Trabzonspor Başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görev yapan hakemlere yönelik suçlamalarda bulunduğunu anlatan Abay, yaklaşık 20 hakem ve gözlemci hakkında 2016 yılında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Abay, soruşturma sonucunda herhangi bir tespit yapılamadığının belirtildiğini ve savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini ifade ederek, "Bunun üzerine aktif olarak görevimize devam ettik" dedi.

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"LİGLER DEVAM EDERKEN HAKEM VE GÖZLEMCİ LİSTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALİMATLARA VE USULLERE AYKIRIDIR"

8 Mart 2022 tarihinde dönemin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tarafından hakem ve gözlemci listesinin açıklandığını belirten Abay, ligler devam ettiği sırada listenin değiştirilmesinin ilk kez gerçekleşen bir durum olduğunu söyledi. Abay, söz konusu listeyi basından öğrendiğini belirterek, "Ben ve benimle birlikte görev yapan diğer hakem ve gözlemciler liste dışında kaldık ve bunun üzerine TFF Tahkim Kuruluna başvuru yaptık" dedi.

26 Mart 2022 tarihinde yapılan Tahkim Kurulu duruşmasının ardından verilen kararla haklı olduklarının tespit edildiğini belirten Abay, görevlerine iade edildiklerini söyledi. Abay, "Bunun üzerine MHK Başkanı olan Ferhat Gündoğdu yaklaşık 1-2 hafta sonra görevinden istifa ederek ayrıldı" ifadelerini kullandı.

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"BU LİSTEDE İSMİM YOKTU"

Abay, 2024-2025 sezonu başında 27 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan hakem ve gözlemci listesinde isminin bulunduğunu, listenin ardından seminere katıldığını ve başarılı şekilde tamamladığını anlattı. Liglerin başlamasının ardından 28 Ağustos 2024 tarihinde ikinci bir liste yayınlandığını belirten Abay, "Daha sonrasında yine teamüllere aykırı bir şekilde 28 Ağustos 2024 tarihinde ikinci bir yeni liste yayınlandı. Bu listede ismim yoktu, görevim sonlandırılmıştı" dedi.

Bunun üzerine Tahkim Kuruluna başvurduğunu ifade eden Abay, başvurusunun 4 ret, 3 onay oyuyla oy çokluğuyla reddedildiğini söyledi. Abay, kararı ifadesinin ekinde dosyaya sunacağını belirtti. Abay, konuya ilişkin davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde devam ettiğini aktararak, 2024 yılında açıklanan listede yer alan hakem ve gözlemcilerin ortak özelliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Bu listede bulunan hakem ve gözlemcilerin ortak özelliği 2015 yılında TFF başkanı olan İbrahim Hacısomanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı döneminde Trabzon maçlarında görev alan hakem ve gözlemcilerin olmasıdır" ifadelerini kullandı.

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"BU İŞLERİN ARKA PLANINDA AHMET ŞAHİN'İN DE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Abay, 8 Mart 2022 döneminde açıklanan listenin arka planında o dönem MHK üyesi olan ve halen Ferhat Gündoğdu'nun ekibinde yer aldığını belirttiği Ahmet Şahin'in bulunduğunu öne sürdü. Şahin'in geçen sezon ortasında istifa ederek ayrıldığını belirten Abay, "Kendisi hem 2022 yılında yapılan listede hem de bu dönem yapılan listede ismimizin olmamasının sebeplerindendir" dedi.

Ahmet Şahin'in inşaat işi yaptığını ve AS İnşaat isimli firmanın sahibi olduğunu belirten Abay, "Futbol camiasında son dönemde dile getirilen 'YAPI' kelimesinin karşılığı olarak Ahmet Şahin'in (seyahat programları, kimlerle nerelere gittiği v.b.) incelenmesi neticesinde ortaya çıkacak ilişkiler bu düzeni ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.

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"TALİMAT ALARAK HAREKET ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ferhat Gündoğdu ile arasında herhangi bir şahsi husumet bulunmadığını belirten Abay, Gündoğdu'nun da kendisiyle husumeti olmadığını düşündüğünü söyledi. Abay, "Ferhat Gündoğdu ile herhangi bir şahsi husumetim olmadı. Kendisinin de benimle olmadığını düşünüyorum. Ancak insanların yönlendirmesi ile bu şekilde talimat alarak hareket ettiğini düşünüyorum" dedi.

Abay, söz konusu işlemlerin arka planında Ahmet Şahin'in de olduğunu belirterek, ifadesini, "Söylediğim üzere bu işlerin arka planında Ahmet Şahin'in de olduğunu düşünüyorum" sözleriyle tamamladı.

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