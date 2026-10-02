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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor

        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor

        SHOW TV’de ekrana gelen ve yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin 141'inci bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde; Asude ve Asil’in, Yusuf üzerinden kurduğu kumpas hedefine ulaşır. Abdullah ve Fatih, şirket üzerindeki tüm yetkilerini kaybettiklerini öğrenerek yıkılırlar.

        Ünal Holding’de bir devir resmen kapanırken, iflas haberiyle yıkılan Ünal ailesi için zorlu günlerin kapısı aralanır. Elif ve Buğra’nın nikâhı sade bir törenle kıyılır.

        Salkım, Emir’in yeni gelin adayı Ayşin’i eve getirmesiyle çılgına döner. Lider’in evinde yaşanan gerilimli karşılaşma Ömer ve Hilal arasında kıskançlık krizine neden olur.

        Kıvılcım’ın programına konuk olan Lider ile Kıvılcım arasında yakınlaşma başlar. Ömer’in otelinde gerçekleşen, Lider’in organizasyonuna; Kıvılcım ile Lider’in birlikte katılması gerilimi tırmandırır.

        Bebeğini kucağına almak isteyen Başak, Fatih’ten gizli amansız hastalığının tedavisine başlar. Halsizliğini hamileliğe yormaya çalışan Fatih ise Başak’ın telefonuna gelen mesajla korkuya kapılır.

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        'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Emre Dinler (Fatih), Servet Pandur (Asude), Murat Aygen (Lider), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Zeynep Parla (Elif), Dila Danışman (Hilal), Asena Keskinci (Çimen), Hakan Karahan (Tuncay), Hamdi Alkan (Ulvi), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Gökay Türkmen (Buğra), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat) gibi başarılı isimler rol alıyor.

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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