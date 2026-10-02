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        Haberler Ekonomi Borsa Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti

        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti

        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti

        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığı’nda toplanmıştır.

        Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.09.2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir.

        Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır.

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        İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir."

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