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        Haberler Magazin Sümeyye Aydoğan ve Ester Exposito ile buluştu

        Sümeyye Aydoğan ve Ester Exposito ile buluştu

        Oyuncu Sümeyye Aydoğan, dünyaca ünlü İspanyol meslektaşı Ester Exposito ile Paris'te bir araya geldi. İkilinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Sümeyye, Exposito ile buluştu

        Sümeyye Aydoğan, Paris Moda Haftası'na katıldı. Aydoğan, 'Élite' dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Ester Expósito ile bir araya gelerek, objektiflere poz verdi.

        Buluşmaya dair anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Pek çok sosyal medyada kullanıcısı, Sümeyye Aydoğan'ın, Ester Exposito'yu gölgede bıraktığını söyledi.

        Öne çıkan yorumlar ise şöyle:

        - Ester sönük kalmış.

        - Yabancı ünlülerle çekilen fotoğraflarda Türklerin her zaman çok daha iyi çıkması hakkında tez yazılmalı.

        - Sümeyye'nin aurası çok daha fazla.

        - Serenay Sarıkaya Kendall Jenner'ı, Sümeyye de Ester Exposito'yu gölgede bırakmış.

        Exposito, Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappé ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme geliyor.

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        #Sümeyye Aydoğan
        #Paris
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