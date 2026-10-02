Ezgi Mola'nın 2023 yılında yatırım için İspanya'nın Barcelona şehrinde ev aldığı iddia edildi. İspanya'da boş duran evleri barınma, sosyal ya da kültürel amaçlarla işgal etmeyi savunan okupa hareketinden bir grubun Mola'nın evine izinsiz olarak yerleştiği ileri sürüldü.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü oyuncu, Etiler’deki bir sergiden çıkarken görüntülendi. Mola, kendisi hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Mola, "Barcelona’da bir evim yok. Tamamen yalan haberler. Ben de gördükçe şaşırıyorum. İnanılmaz rakamlar yazıyorlar; 3 milyon euro gibi… Nereden çıkıyor böyle haberler bilmiyorum” dedi.

Öte yandan yeni bir projesinin olmadığını söyleyen oyuncu, şu sıralar hayatındaki en önemli projenin çocuğu olduğunu belirtti. Oğlu Can'ı kreşe yazdırdığını ve onunla ilgilendiğini söyleyen Mola, “Kendi projem çocuğum. Onu kreşe yazdırdım, götürüp getiriyorum” ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, 4 yıllık ilişkilerinin ardından 2023'te evlenmiş, 2025'te ise boşanmıştı.