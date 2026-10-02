Hindistanlı pilot yaşananları anlattı

Dubai’den Tel Aviv’e giden Flydubai uçağında yardımcı pilot tarafından saldırıya uğrayan kaptan pilot Smit Machchhar, yaşananları Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye anlattı.

Hastanede tedavi gören Machchhar, saldırı sırasında ağır yaralanmasına rağmen kokpit kapısını açmayı başardığını söyledi. Pilot, uçağın hızla irtifa kaybettiğini fark ettiğinde uçağın düşmekte olduğunu anladığını belirtti.

Machchhar, "Uçağın düştüğünü biliyordum... Yere düşmüştüm. Kendi kendime, kapı hemen orada, sadece aç, dedim. Bunu başardım ve insanlar içeri girdi." ifadelerini kullandı.

Hindistanlı pilot ayrıca, "Tanrının beni kurtardığını biliyorum." dedi.

Machchhar’ın kokpit kapısını açmasının ardından yolcular ve kabin ekibi kokpite girerek saldırganı etkisiz hale getirdi. Uçaktaki diğer iki Flydubai pilotu da kontrolü devralarak uçağın Suudi Arabistan’ın Tebük kentine güvenli şekilde inmesini sağladı.

REKLAM

Olay sırasında uçakta 174 kişi bulunuyordu. Saldırının ardından uçak, acil durum nedeniyle rotasını değiştirerek Tebük’e yöneldi.

Uçağın kısa süre içerisinde yaklaşık 14 bin feet (4 bin 267 metre) irtifa kaybettiği belirtildi.

Hindistan Başbakanı Modi, görüşme sırasında Machchhar’ın gösterdiği cesaret nedeniyle kendisini tebrik etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırının neden gerçekleştiğine ilişkin ayrıntıların da araştırıldığı belirtildi.