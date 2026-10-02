Mersin Belediyesi’nde 41 milyon liralık 13 dosyada usulsüzlük tespit edildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait ihale ve doğrudan temin dosyalarında yapılan incelemelerde yeni tespitlere ulaşıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, farklı dosyalardan elde edilen mali veriler, ihale belgeleri, tape kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü raporları birlikte incelendi.

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314 İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN DOSYASI İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 11 Mart 2026’da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirdiği aramada el konulan 314 ihale ve doğrudan temin dosyası, incelenmek üzere Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Müdürlüğün yaptığı incelemede, 2022-2026 dönemine ait toplam 41 milyon 419 bin 452 lira bedelli 13 ihale ve doğrudan temin dosyasında usulsüzlük tespit edildi.

Söz konusu mal ve hizmet alımlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in “olur”unun bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında 13 alım ihalesinin yanı sıra belediyenin Özel Kalem, Makine İkmal ve Onarım, Kültür Sanat ve Sosyal İşler, Fen İşleri, Bilgi İşlem ile Gençlik ve Spor birimlerinde gerçekleştirilen çok sayıda işlem de incelemeye alındı.

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RAPORDA 336 MİLYON LİRALIK ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLER

Dosyalardaki incelemelerin ardından hazırlanan raporda, Vahap Seçer ile bazı birim yöneticilerinin “fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği” yönündeki değerlendirmelere yer verildi.

Raporda, toplam 336 milyon 86 bin 968 lira tutarındaki mal ve hizmet alımlarındaki yolsuzluklardan Seçer ile birim yöneticilerinin sorumlu olduklarının ifade edildiği belirtildi.

KATI ATIK İHALESİ ÖNCESİ 1,8 MİLYON LİRALIK TRANSFER

Soruşturma kapsamında MASAK’tan temin edilen verilerde, 28 Nisan 2026’da yapılan “Belediye Atıklarının Katı Atık Aktarma İstasyonlarından Düzenli Depolama Alanına Taşınması ve Aktarma İstasyonlarının İşletmesi” ihalesinden önce B.S.’ye ait firmadan Mersin Büyükşehir Belediyesine para gönderildiği tespit edildi.

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Transfer açıklamasında “Belediye hizmetlerinde kullanmak üzere gönderilen bağış” ifadesinin yer aldığı, tutarın ise 1 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi.

Soruşturma dosyasına giren gizli tanık beyanında, Seçer’in Genel Sekreteri O.T., tutuklu Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve akrabası S.G.’nin sorumlu olduğu birimler üzerinden usulsüz ihale ve doğrudan teminler düzenlettirdiği iddia edildi.

BELEDİYEDEKİ ALIMLARDA E.G.K.’NİN İMZASI

Gizli tanığın, Seçer’in şirketinde muhasebeci olarak çalışan ve son operasyonda gözaltına alınan E.G.K.’nin belediyenin Makine İkmal ve Onarım Dairesine yerleştirildiğini ve alımların bu kişi üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü belirtildi.

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Yapılan incelemede E.G.K.’nin 2013-2015 yıllarında Seçer Tarım’da yönetici sekreteri olarak çalıştığı, 2019’dan itibaren ise belediyenin Makine İkmal biriminde görev yaptığı belirlendi.

Muhasebat incelemesinde usulsüzlük tespit edilen çok sayıda doğrudan temin evrakında E.G.K.’nin imzasının bulunduğu kayda geçti.

DOĞUKAN UYAN’A İLİŞKİN TESPİTLER

Soruşturma dosyasında, 11 Mart 2026’da düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan’a ilişkin tespitlere de yer verildi.

MASAK verileri ve tapu kayıtlarının incelenmesinde, belediyeden ihale ve doğrudan temin yoluyla ödeme alan firmaların sahiplerinin Uyan ve annesi adına taşınmazlar aldığı, taşınmaz bedellerinin de firma sahipleri tarafından ödendiği tespit edildi.

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Ayrıca Uyan’ın aracının bagajında sahte evrak düzenlenmesi için hazırlanmış kaşelerin ele geçirildiği bilgisi soruşturma dosyasına girdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Vahap Seçer, Ahmet Serkan Tuncer ve Abdullah Özyiğit’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Doğukan Uyan ve 3 kişinin ise önceki operasyonda tutuklandığı belirtildi.