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        Haberler Dünya Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum

        Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum

        ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. Bildiğiniz gibi o benim dostumdur. Erdoğan'ı her zaman mutlu edeceğim." diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 23:16 Güncelleme:
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        Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum

        ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına neden olan CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin bir soruya, "Türkiye’yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman görüşürüm. Bildiğiniz gibi kendisi dostum. Onu her zaman mutlu edeceğim" cevabını verdi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin seçim kampanyası çerçevesinde gerçekleştireceği Alabama ziyareti için Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        İran konusunda bir sonraki adımın ne olacağı sorusuna Trump, "Söyleseydim bu sizin için büyük bir haber olurdu, öyle değil mi? Göreceksiniz. Her şey çok iyi gidiyor. İran’ın durumu iyi değil" dedi.

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        ABD’den gelen taleplerin ardından Avrupa’nın dizel stoklarını serbest bırakma kararına dair bir soru alan Trump, "Avrupa’da çok fazla dizel var ve dünya çapında büyük bir katkıda bulunacaklar. Aynı şekilde biz de öyle. Biz de dizel ihracatına yasak getirmeyeceğiz. Çok yakında, İran meselesi biter bitmez, petrol fiyatlarının eski seviyesine düştüğünü göreceksiniz. Hatta belki başlangıçtaki seviyenin de altına düşecek" dedi.

        ABD Başkanı Trump, "Avrupa ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bunu yapmak istediler çünkü ellerinde çok fazla dizel var. ‘Bunu piyasaya sürerseniz harika olur’ dedim ve onlar da yaptılar. Durum bu" ifadelerini kullandı.

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        Dizele ihracat yasağı getirilmesi fikrinin tamamen seçenek dışı bırakılıp bırakılmadığı sorusuna Trump, "Bunu zaten yapmayacaktık. Yapacağımızı sanmıyorum. Ama Avrupa harika bir iş çıkardı. Çünkü piyasaya çok fazla dizel sürüyorlar. Ellerinde mevcut. Diğerlerine kıyasla çok daha yüksek oranda dizel kullanıyorlar ve harika bir iş ortaya çıkarıyorlar" dedi.

        Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasındaki gecikmenin nedenine ilişkin bir soruya Trump, "Türkiye’yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman görüşürüm. Bildiğiniz gibi kendisi dostum. Onu her zaman mutlu edeceğim" cevabını verdi.

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        CAATSA yaptırımları, Türkiye’nin Patriot sistemleri satın alma girişimlerinin sonuçsuz kalması sonrasında Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması sonrasında 2020 yılında uygulanmış ve Türkiye, F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı.

        ABD Başkanı Trump, temmuz ayında Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurmuş ve "Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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