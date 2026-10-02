MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bazı hakemleri maç öncesinde aradım!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 29 Eylül'de operasyon düzenlenmiş, ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

İşte öne çıkanlar:

SORU: 8 Mart 2022’de sezon devam ederken hakem ve gözlemci klasmanlarının değiştirilmesi: Gündoğdu’ya, ligler sürerken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçesi soruldu.

CEVAP: Gündoğdu, bu kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında TFF Yönetim Kurulunun iradesiyle, hukuk birimlerinin de değerlendirmesi alınarak uygulandığını söyledi.

HAKEMLERİN LİSTE DIŞI KALMASI

SORU: 2022’de Tahkim tarafından göreve döndürülen bazı isimlerin 2024’te yeniden liste dışı kalması: Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Koray Gençerler, Mesut Çarık ve başka isimlerin anlatımları üzerinden aynı örüntü Gündoğdu’ya soruldu.

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Gündoğdu, kişisel husumet veya intikam saikiyle hareket etmediğini, kararların MHK tarafından kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini söyledi.

24-25 SEZONUNDA KLASMAN LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK

SORU: 2024-2025 sezonunda ilk klasman listesinden sonra ikinci bir liste yayımlanması: İlk listede yer alan bazı hakem ve gözlemcilerin kısa süre sonra açıklanan ikinci listede çıkarıldığı; müşteki ve tanıkların bu değişiklikler için kendilerine somut, kişiselleştirilmiş gerekçe bildirilmediğini söyledikleri görülüyor.

CEVAP: Gündoğdu, değişikliklerin performans, ihtiyaç ve MHK değerlendirmesi çerçevesinde yapıldığını savundu. Ancak ifadelerde 13 hakem ve 6 gözlemcinin sonradan liste dışına çıkarıldığı yönündeki anlatımlar tekrar ediyor.

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TOPLUCA LİSTE DIŞI BIRAKMA İDDİALARI

SORU: Belirli geçmiş maçlarda görev yapan hakem ve gözlemcilerin topluca liste dışı bırakıldığı yönündeki örüntü: Süleyman Abay, Taner Gizlenci ve Emre Altun gibi isimlerin anlatımlarında, özellikle 2015 yılındaki bazı Trabzonspor karşılaşmalarında görev yapan isimlerin yıllar sonra aynı klasman değişikliklerinde dışarıda bırakıldığı belirtiliyor.

CEVAP: Gündoğdu bunu hedefli bir tasfiye olarak kabul etmiyor; performans ve kurul kararlarını gerekçe gösteriyor.

HAKEM ATAMALARINA DAİR İDDİALAR

SORU: Hakem atamalarının VETAS üzerinden otomatik değil, manuel olarak değiştirildiği beyanları: Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve Gamze Durmuş Pakkan’ın ifadelerinde VETAS’ın görünürde sistematik atama yaptığı ancak MHK yönetiminin manuel müdahalelerle hakemleri değiştirebildiği ve “etap dışı” bırakarak görev vermeyebildiği anlatıldı.

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CEVAP: Gündoğdu, VETAS’ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını, kendi dönemlerinde sistemi geliştirdiklerini ve bir hakemin keyfî biçimde “etap dışı” bırakıldığı yönündeki beyanları reddetti.

HAKEMLERLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMESİ

SORU: Maç öncesinde hakemlerle doğrudan görüşmesi

Gündoğdu, görev süresince bazı hakemleri maç öncesinde aradığını kabul etti. Bunu moral vermek ve önemli bir gündem varsa öğrenmek amacıyla yaptığını söyledi.

Ümit Öztürk örneğinde ise bir kulübün kendisinin özellikle görevlendirildiğine ilişkin rahatsızlığını hakeme aktardığını da kabul etti.

Bu görüşmelerin hakem üzerinde maç öncesi yönlendirme veya baskı oluşturup oluşturmadığı dosyada sorgulanan hususlardan biri.

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'HTS KAYITLARI' TEHDİDİ İFADELERİ

SORU: “HTS kayıtlarınız elimde” şeklinde algılanan uyarılar: Birden fazla tanık, Gündoğdu’nun hakemlerin kimlerle görüştüklerini bildiği veya HTS kayıtlarına ulaşılabileceği yönünde konuştuğunu söyledi.

CEVAP: Gündoğdu ise bu sözleri kabul etmekle birlikte bağlamının farklı olduğunu; kurum içi bilgilerin basına sızdırılmaması için, şikâyet hâlinde HTS kayıtlarının yargının eline geçebileceğini hatırlattığını ifade etti. Kendisinin bunu tehdit değil, hakemlerin kariyerlerini korumaya yönelik uyarı olarak gördüğünü söyledi.

KEREM ERSOY SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

SORU: Kerem Ersoy’la yapılan ses kaydındaki açık kariyer tehdidi niteliğindeki sözler: Dijital materyallerden elde edildiği belirtilen görüşmede Gündoğdu’nun Kerem Ersoy’a “Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım”, “Sana son şans veriyorum”, “MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma”, “Hakemliğinden olacaksın” şeklinde ifadeler kullandığı görülüyor. Ayrıca “Her adımını takip ediyorum” ve “Devlet takip ediyor” şeklindeki sözler de kayıtta yer alıyor.

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Kerem Ersoy’un babasının faaliyetlerinin oğlunun hakemliğiyle ilişkilendirilmesi: Aynı ses kaydında Gündoğdu, Ersoy’un babasının bazı dernek/cemiyet girişimleriyle temasını gündeme getirerek “Ben seni babandan ayrı düşünemem” diyor.

CEVAP: Gündoğdu, Kerem Ersoy ses kaydıyla ilgili esas soruya cevap vermedi. Emniyette kayıt kendisine sorulduğunda, ses kaydının hukuka aykırı elde edilmiş olabileceğini ve hukuka aykırı delil üzerinden soruşturma yürütülemeyeceğini belirterek içeriğe ilişkin cevap vermeyeceğini söyledi.

VAR KARARI SONRASI HAKEME GÖREV VERMEME İDDİASI

SORU: VAR kararından sonra yaklaşık 70 gün görev verilmeyen Abdullah Buğra Taşkınsoy: Taşkınsoy, Gençlerbirliği-İstanbulspor maçındaki bir VAR müdahalesinden sonra Gündoğdu’nun kendisine ve diğer VAR ekibine “ikinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız” dediğini ve yaklaşık 70 gün görev alamadığını anlattı.

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CEVAP: Gündoğdu, Taşkınsoy’un çok önemli bir hata yaptığını kabul ederek, hakemlerin ciddi hatalarda uzun süre “etap dışı” bırakılmasının normal olduğunu söyledi; bunun mobbing olmadığını savundu.

SORU: Aynı hakemin başka bir olayda yaklaşık 75 gün görev alamaması: Taşkınsoy, sezon başı seminer tarihinin basına sızdırılmasıyla ilgili olarak Gündoğdu’nun kendisini suçladığını, “sana bu sene maç vermeyeceğim” dediğini ve yaklaşık 75 gün görev alamadığını söyledi. Daha sonra sızıntıyı kendisinin yapmadığının anlaşılması üzerine yeniden görev verildiğini ifade etti.

CEVAP: Gündoğdu, hakemlere zaman zaman kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabileceğini ancak keyfî cezalandırma yapmadığını savundu.

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MUSTAFA İLKER COŞKUN SORUSU

SORU: FIFA VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun’un görevlerinin azaltıldığı yönündeki anlatımı: Coşkun, VAR kadrosunda üst sıralarda olmasına rağmen Avrupa maçlarından ve önemli görevlendirmelerden uzaklaştırıldığını, performansının düşürüldüğünü ve sonunda hakemliği bırakmaya yöneldiğini söyledi. Ayrıca VAR hakemlerine görevleri dışında “check list” hazırlatıldığını belirtti.

CEVAP: Gündoğdu, Coşkun’un REPU değerlendirmelerinin zayıf olduğunu, UEFA görevlendirmelerinin kendi yetkilerinde olmadığını ve Coşkun’un hakemliği kendi dilekçesiyle bıraktığını söyledi.

GÖZLEMCİ RAPORLARINA VE HAKEM NOTLARINA MÜDAHALE

SORU: Gözlemci raporlarına ve hakem notlarına müdahale: Birden fazla tanık, olumlu gözlemci raporlarının MHK müdahalesiyle olumsuza çevrildiğini veya notların düşürüldüğünü söyledi.

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CEVAP: Gündoğdu ise REPU değerlendirmesi ile gözlemci raporu arasında farklılık bulunduğunda MHK’nın gözlemciye raporunu yeniden değerlendirmesini önerdiğini, gözlemcinin değiştirip değiştirmemekte serbest olduğunu kabul etti. Dolayısıyla rapor sürecine MHK müdahalesinin varlığı tamamen reddedilmiyor; bunun usul içi bir denetim olduğu savunuluyor.

BAZI HAKEMLERE AYRICALIK SORUSU

SORU: Liyakat kriterlerinin dışına çıkıldığı, bazı hakemlere ayrıcalık tanındığı beyanları: Tanıklar, bazı hakemlerin sınav, yabancı dil, koşu testi, gözlemci notu gibi objektif kriterlere rağmen terfi ettirildiğini; bazı başarılı isimlerin ise düşürüldüğünü söyledi.

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CEVAP: Gündoğdu, terfi ve tenzillerin MHK talimatları, sınavlar ve kurul kararları çerçevesinde yapıldığını; “yakın” hakemlere ayrıcalık tanımadığını belirtti.

SINAV SORULARI ÖNCEDEN Mİ VERİLİYORDU?

SORU: Sınav sorularının bazı hakemlere önceden verildiği yönündeki beyanlar: Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve diğer tanıkların ifadelerinde sınav sorularının bazı hakemlere önceden ulaştırıldığı, sınav kâğıtlarına müdahale edildiği ve sisteme farklı puanlar girildiği yönünde anlatımlar bulunuyor.

CEVAP: Gündoğdu, bu olaylara bizzat şahit olmadığını ve sınav süreçlerinin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

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FERDİ KARADORUK SORUSU

SORU: Ferdi Karadoruk’a ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmalarında sınav sorularının önceden paylaşılması: İfadede Gündoğdu’ya, sınava girecek hakemlere “bu sorulara çalışın”, “hepsi serbest vuruş olacak”, “3 tane kartlardan olacak” şeklinde mesajlar gönderildiğini gösteren ekran görüntüleri soruldu.

CEVAP: Gündoğdu, TFFHGD’nin hakem sınavlarında yetkili olmadığını ve söz konusu yazışmalarla ilgili bilgisi bulunmadığını söyledi. Ferdi Karadoruk-Ahmet Şahin arasındaki başka yazışmalar için de aynı şekilde “bilgim yok” cevabını verdi.

SINAVDA EVRAKTA SAHTECİLİK SORUSU

SORU: Ali Tuna’nın 2017 tarihli sınav evrakına ilişkin sahtecilik tartışması: Dosyada, Ali Tuna’ya gönderilen başarısız sınav evrakındaki yazıların kendisine ait olmadığı yönünde bir bilirkişi değerlendirmesi Gündoğdu’ya soruldu.

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CEVAP: Gündoğdu, evrak üzerinde sahtecilik yapılmadığını ve Ali Tuna’nın kendisine husumet beslediğini söyledi.

DERNEK SEÇİMLERİ SONRASI GÖREV VERİLMEMESİ

SORU: Hakem derneği ve yerel kurul seçimleri sonrasında görev verilmemesi anlatımları: Murat Zirek başta olmak üzere bazı isimler, dernek seçimlerinde belirli adayları destekledikten veya yönetimle ters düştükten sonra maç alamadıklarını, üyeliklerinin sonlandırıldığını ya da yerel kurullarca dışlandıklarını söyledi.

CEVAP: Gündoğdu bu yerel işlemlerle ilgili doğrudan bilgisinin veya talimatının bulunmadığını belirtti.

PARA TRANSFERLERİ SORULDU

SORU: Mali hareketlerde yüksek işlem hacmi: MASAK ham verileri üzerinden Gündoğdu’ya, 2007-2026 arasında 5.773 para çıkışı işleminde 294 milyon 116 bin 419 TL, 3.620 para girişi işleminde 258 milyon 289 bin 170 TL hareket bulunduğu soruldu.

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CEVAP: Gündoğdu; maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri, araç/ev/arsa alım-satımları ve diğer resmî işlemlerden kaynaklandığını söyledi; ayrıca 294 milyon TL’lik çıkış hacminin gelirine göre yüksek olduğunu ve verilerde hata olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

FİDANLAR İNŞAATA 40 MİLYONLUK PARA TRANSFERİ

SORU: Fidanlar İnşaat’a 40 milyon 140 bin TL transfer: 2 Haziran 2025-26 Mayıs 2026 arasında şirkete toplam 40,14 milyon TL gönderildiği soruldu.

CEVAP: Gündoğdu, Ankara İncek Manzara Evleri projesinden kızları için iki adet 2+1 konut aldığını, ödemelerin eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edilen para ile kendi birikimlerinden karşılandığını söyledi.

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SORU: 40,14 milyon TL ile taksit açıklaması arasındaki dikkat çekici uyumsuzluk: Bir sonraki soruda şirkete tekrarlayan 600 bin TL’lik transferler soruldu

CEVAP: Gündoğdu, “iki ev olduğu için aylık 1,2 milyon TL, 12 ay boyunca” ödeme yaptığını söyledi.

TFF'DEN HESABINA PARA GİRİŞLERİ

SORU: TFF’den yaklaşık 9,67 milyon TL ödeme: 2017-2026 arasında TFF’den 192 işlemde toplam 9 milyon 672 bin 158,72 TL giriş bulunduğu soruldu.

CEVAP: Gündoğdu, tamamının huzur hakkı, görev ücreti ve harcırah olduğunu; dayanak belgelerinin TFF’de bulunduğunu söyledi.

SORU: Kendi hesapları arasındaki yoğun para transferleri: Farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yüksek sayıda transfer soruldu.

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CEVAP: Gündoğdu, mevduat faizi veya kıymetli emtiadaki paranın ödeme zamanlarında nakde çevrilmesi nedeniyle bankalar arası hareket yaptığını, özellikle son bir yılda yoğunlaştığını söyledi.

HAKEMLERLE PARA HAREKETLERİ SPORTİF SONUÇLARLA BAĞLANTISI SORULDU

SORU: Hakemlik camiasındaki kişilerle para hareketlerinin sportif kararlarla bağlantısı soruldu: MASAK verilerindeki TFF, TFFHGD ve futbol/hakemlik camiasındaki kişilerle para transferlerinin hakem görevlendirmesi, klasman yükselmesi, sınav, terfi veya maç sonucu karşılığı olup olmadığı doğrudan soruldu.

CEVAP: Gündoğdu bunu kesin biçimde reddetti; TFFHGD’ye yapılan ödemelerin yıllık vize/üyelik ücretleri olduğunu söyledi.