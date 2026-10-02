İşte Yasin Kol'un Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi karnesi!

YASİN KOL 2025'TEN BERİ 6 DERBİ YÖNETTİ

2008'den bu yana hakemlik yapan Yasin Kol, 469 maçta hakem, VAR ve AVAR görevlerini üstlendi.

Ferhat Gündoğdu MHK'sının en güvendiği hakem olan Kol, 2025 ve 2026 yıllarında 2 Fenerbahçe - Galatasaray, 2 Beşiktaş-Galatasaray ve 2 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yönetti. Yasin Kol'un Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi karnesi dikkat çekti.