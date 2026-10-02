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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş İşte Yasin Kol'un Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi karnesi!

        İşte Yasin Kol'un Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi karnesi!

        Trabzonspor'un Drogheda United ile oynadığı hazırlık maçının ardından hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, son yıllarda yönettiği karşılaşmalarla dikkat çekti. İşte Yasin Kol'un yönettiği maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aldığı sonuçlar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakemler dosyası kapsamında "7258 sayılı Kanuna muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzonspor - Drogheda United karşılaşmasının ardından gözaltına alındı.

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        YASİN KOL 2025'TEN BERİ 6 DERBİ YÖNETTİ

        2008'den bu yana hakemlik yapan Yasin Kol, 469 maçta hakem, VAR ve AVAR görevlerini üstlendi.

        Ferhat Gündoğdu MHK'sının en güvendiği hakem olan Kol, 2025 ve 2026 yıllarında 2 Fenerbahçe - Galatasaray, 2 Beşiktaş-Galatasaray ve 2 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yönetti. Yasin Kol'un Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi karnesi dikkat çekti.

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        BEŞİKTAŞ KARNESİ:

        Maç: 11

        Galibiyet: 4

        Beraberlik: 5

        Mağlubiyet: 2

        Sarı kart: 24

        Kırmızı kart: 2

        Rakip takıma sarı kart: 29

        Rakip takıma kırmızı kart: 3

        4

        FENERBAHÇE KARNESİ:

        Maç: 11

        Galibiyet: 6

        Beraberlik: 3

        Mağlubiyet: 2

        Sarı kart: 18

        Kırmızı kart: 2

        Rakip takıma sarı kart: 25

        Rakip takıma kırmızı kart: 5

        5

        GALATASARAY KARNESİ:

        Maç: 7

        Galibiyet: 3

        Beraberlik: 3

        Mağlubiyet: 1

        Sarı kart: 23

        Kırmızı kart: 3

        Rakip takıma sarı kart: 21

        Rakip takıma kırmızı kart: 2

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        YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ DERBİLER:

        29/03/2025: Beşiktaş 2-1 Galatasaray

        04/05/2025: Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

        04/10/2025: Galatasaray 1-1 Beşiktaş

        01/12/2025: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

        05/04/2026: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

        26/04/2026: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

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        #Ferhat Gündoğdu
        #MHK
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