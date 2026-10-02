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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!

        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!

        Sinop'ta, 30 Eylül'de, fiberglas tekneyle balık tutmak için denize açılan ancak teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in de cansız bedenine ulaşıldı. Aynı kazada hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş dün gözyaşlarıyla toprağa verilmişti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!

        Sinop'ta, önceki gün akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında, polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş, küçük bir tekneyle balık tutmak için denize açıldı.

        BİR POLİS BULUNDU AMA KURTARILAMADI

        Bir süre sonra tekne alabora oldu ve polis memurları Şen ile Yetiş denize düştü.

        Polis memuru Orhan Gazi Yetiş.
        Polis memuru Orhan Gazi Yetiş.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARI İLE VEDA

        Malatya doğumlu ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan 38 yaşındaki Orhan Gazi Yetiş'in cenazesi, dün Sinop'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'da toprağa verildi.

        Polis memuru Numan Şen.
        Polis memuru Numan Şen.

        İKİNCİ ACI HABER GELDİ

        Sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllü balıkçıların katılımıyla havadan, karadan, denizden ve deniz altından yürütülen arama çalışmalarında, Numan Şen'in cansız bedenine bugün saat 11.40'ta ulaşıldı.

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        VALİLİKTEN TAZİYE MESAJI

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı ve sabır dilendi.

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