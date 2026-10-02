Mardin'de kan donduran olay, dün Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi’nde meydana geldi.

KAÇIRILIP DARP EDİLDİ

İddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılan Ahmet Acay, darp edilip, şüpheliler tarafından mahalleye yakın bir noktaya bırakıldı.

YAKINLARI TARAFINDAN BULUNDU

DHA'daki habere göre yakınları tarafından bulunan Acay, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

MÜDAHALE EDİLDİ KURTARILAMADI

Nefes almakta güçlük çeken Acay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acay’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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KATİL ZANLILARI ARANIYOR

Polis ekipleri, Acay’ı kaçırıp darp ettiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.