Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde, tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılıp darp edilen müteahhit Ahmet Acay, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Acay'ı kaçırıp darp ettiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Giriş: 02 Ekim 2026 - 14:20 Güncelleme:
Mardin'de kan donduran olay, dün Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi’nde meydana geldi.
KAÇIRILIP DARP EDİLDİ
İddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılan Ahmet Acay, darp edilip, şüpheliler tarafından mahalleye yakın bir noktaya bırakıldı.
YAKINLARI TARAFINDAN BULUNDU
DHA'daki habere göre yakınları tarafından bulunan Acay, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
MÜDAHALE EDİLDİ KURTARILAMADI
Nefes almakta güçlük çeken Acay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acay’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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KATİL ZANLILARI ARANIYOR
Polis ekipleri, Acay’ı kaçırıp darp ettiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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