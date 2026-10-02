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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Belçika: 3 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Belçika: 3 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        UEFA Uluslar A Ligi 3. haftasında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bizim Çocuklar 3-0 kaybetti ve 3'te 0 yaptı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu

        UEFA Uluslar A Ligi 3. hafta karşılaşmasında Belçika ile Türkiye kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

        Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 10. ve 59. dakikalarda Kevin De Bruyne ile 76'da Romelu Lukaku kaydetti.

        Bu sonucun ardından Belçika 6 puana yükseldi, 3 haftada puanla tanışamayan millilerimiz ise 0 puanla haftayı kapattı.

        Turnuvanın 4. maçında A Milli Takımımız 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Belçika ise yine aynı gün Fransa deplasmanında sahne alacak.

        ARDA GÜLER İTALYA MAÇINDA YOK

        Milli takımın, Belçika ile oynadığı maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Arda Güler, bu karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Arda Güler, milli takımın 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        10. dakikada Belçika öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan De Bruyne, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

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        16. dakikada İsmail'in pasında topu göğsüyle önüne alan Arda'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Lammens iki hamlede topu kontrol etti.

        19. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Arda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in altıpas önünde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

        34. dakikada ceza sahasında topla buluşan De Bruyne, altıpas önündeki Vanaken'e pasını attı. Bu oyuncunun topukla vuruşunda, top kaleci Uğurcan'da döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

        37. dakikada gelişen Belçika atağında sağ taraftan ceza sahasına giren Lukebakio'nun sert şutunda, kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

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        44. dakikada kullanılan kornerde oluşan karambolde ceza sahasında topla buluşan Zeki'nin yerden çevirdiği topa, arka direkte boş kalan Merih gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

        İlk yarıyı Belçika 1-0 önde tamamladı.

        53. dakikada Belçika tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Lukebakio'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü, ardından savunma topu uzaklaştırdı.

        56. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Yunus, rakibini geçip açısını düzelterek vurdu ancak top kaleci Lammens'ten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

        59. dakikada Belçika farkı 2'ye yükseltti. Belçika atağında savunmadan seken topu ceza yayı dışında kontrol eden De Bruyne'nin şutunda, top ağlara gitti: 2-0

        76. dakikada Belçika 3. golünü attı. De Ketelaere'nin sağ dip çizgiden altıpas önüne çevirdiği topa Lukaku gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0

        91. dakikada Arda Güler'in kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lammens meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

        Belçika maçı 3-0 kazandı.

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        #UEFA Uluslar Ligi
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