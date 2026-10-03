Montella'dan istifa sorusuna yanıt: Eleştirilere kulak asmak istemiyorum!

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

“A LİGİ'NDEKİ SEVİYE MAALESEF BÖYLE”

"Futbolcularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor. A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz."

"FUTBOLCULARI SUÇLAMANIN BİR MANASI YOK"

"Taraftarlarımız için çok üzgünüz. Yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum. Tek bir hatamız vardı. İtalya maçının ilk yarısındaki futbol. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu, verdiler bugün."

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"BU SEVİYEDE HATA YAPAMAZSINIZ"

Rakiplerin hataları affetmediğini vurgulayan Montella, "Bu seviyede hata yapamazsanız. Rakipler affetmiyor. İtalya maçının ilk yarısı sadece hatalıydı zihniyet olarak. Futbolcularımı reaksiyon verip mücadele ettiler. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz." şeklinde konuştu.

Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle bir düşünce var aklımda; A Ligi'nde olmak suç değil, ayrıcalık. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye, en iyisini yapmaya devam etmeliyiz. Futbolcularımızı suçlamıyorum. Futbolda farklı farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye!"

"ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAK İSTEMİYORUM"

İstifa tezahüratları hakkında da konuşan Montella, "Takımımız birliktelik içinde. Çok önemli eksiklerimiz var. Çok hissediliyor; Hakan, Kenan ve Orkun. Ayrıca Mert Müldür de önemli bir eksik. İlk 11'de başlayan futbolculardan bir tanesi. Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Bu da gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık." değerlendirmesinde bulundu.

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"TAKIMLA GURUR DUYUYORUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Montella, "Ben takımımızın sonuna kadar mücadele ettiğine inanıyorum. Rakibimizle eşdeğer bir futbol oynadık. Biz rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk, onlar 26. Biz atamadığımızda ve onlar attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Kurguları yapan, sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var. Yapmaya çalıştıklarını görünce gurur duyuyoruz. Bazen belirli detaylarda rakip üstün olabiliyor. Belki de son kararları daha net verebilirsek farklı bir skor da alabilirdik. Maalesef böyle oldu. Rakipler bu konuda daha üstündü." dedi.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Taraftarların tepkilerini de değerlendiren Montella, "Beklentileri son 3 senede çok yükselttik. Şu anda memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini paylaşabilir. Çok motiveyim ve her zamankinden daha çok çalışmaya hazırım." sözlerini sarf etti.

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"BEN FUTBOLU ÇOK İYİ BİLİRİM"

Sözlerini sürdüren İtalyan teknik adam, "Ben futbolu çok iyi bilirim. Daha iyi hazırlanacağız. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Barış Alper ve Arda Güler'in cezalı olması hakkında konuşan Montella, "Çok üzgünüz Barış Alper ve Arda cezalı olduğu için. İkisi de takımımız için çok önemli. Kalan futbolcularla devam edeceğiz. Bir çoğu bu seviyede ilk defa oynuyor. Pes etmek yok. Sorumluluk içindeyiz, ülkemizi temsil ediyoruz. En iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. Motivasyonumuz çok yüksek. Sonuç sizden yana olmadığında futbolcular üzgün olabilir ama başları dik olsun, iyi mücadele ettiler." dedi.