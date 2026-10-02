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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme

        BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında kredi vadesi 12 ay, üzerindeki telefonlarda 3 ay olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 20:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredileri ile kredi kartlarında uygulanacak yeni düzenlemeleri açıkladı.

        BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli iki ayrı kararıyla cep telefonu kredilerinde vade sınırları yeniden belirlenirken, kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında esas alınan limit de 100 bin liraya yükseltildi.

        CEP TELEFONU KREDİLERİNDE VADE SINIRI DEĞİŞTİ

        BDDK'nın 11582 sayılı kararı kapsamında, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden belirlendi.

        Buna göre, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay olacak.

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        YENİLENMİŞ TELEFONLARDA 50 BİN LİRA SINIRI

        “Yenilenmiş ürün” niteliğindeki cep telefonları için ise farklı bir fiyat sınırı uygulanacak.

        Fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında vade 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki telefonlarda ise 3 ay olarak uygulanacak.

        Ancak bu uygulamadan yararlanılabilmesi için satış yapılan iş yerinin, 27 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik kapsamında “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması gerekecek.

        KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME ORANI

        BDDK'nın 11581 sayılı kararı ile kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı da değiştirildi.

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        Yeni düzenlemeyle daha önce 50 bin lira olan eşik, 100 bin liraya yükseltildi.

        Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'si olacak.

        Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanacak.

        KREDİ KARTIYLA CEP TELEFONU ALIMINDA DEĞİŞİKLİK YOK

        Cep telefonu alımlarında kredi kartlarına ilişkin mevcut uygulamada ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

        Buna göre yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağı devam edecek.

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        Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu alımlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksitlendirme uygulanmaya devam edecek.

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