Tom Cruise Digger, Brad Pitt Vahşinin Kalbi ile sinemada! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Alejandro G. Iñárritu'nun yönettiği, Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg ve Jesse Plemons'un rol aldığı Digger, dünyanın en güçlü insanı Digger Rockwell'in kendi tetiklediği küresel bir felaketi önlemeye çalışırken kendisini 'insanlığın kurtarıcısı' olarak konumlandırmasını konu alıyor.

Başrollerde Brad Pitt, J.K. Simmons ve Anna Lambe'nin yer aldığı Vahşinin Kalbi, askeri uçak kazasından sağ kurtulan Özel Kuvvetler subayı James Belmont'un, savaş köpeği Odin ile Alaska'nın zorlu doğasında hayatta kalma ve kurtulma mücadelesini anlatıyor.

Dakota Johnson, Anne Hathaway ve Josh Hartnett'i bir araya getiren Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı, ünlü yazar Verity Crawford'un yarım kalan kitaplarını tamamlamak için ailesinin evine yerleşen Lowen Ashleigh'in burada bulduğu gizli bir el yazmasının ardından yaşadıklarını beyazperdeye taşıyor.

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TİYATRO

Çirkin, estetik operasyonla 'kusursuz' bir yüze kavuşan mühendis Lette'nin, herkesin aynı yüze sahip olmak istemesiyle özgünlüğünü kaybetmesini konu alıyor. Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay, İlkin Tüfekçi ve Can Esmeray'ın yer aldığı Marius von Mayenburg'un oyunu 8 Ekim'de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

KONSER

Konser takvimine gelirsek; Evgeny Grinko, 4-5 Ekim'de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak.

İspanyol dansının dünyaca tanınan isimlerinden Aída Gómez, kariyerinin en önemli yapımlarından Carmen ile İstanbul'a geliyor. Tutkunun, özgürlüğün ve başkaldırının zamansız karakteri Carmen'i kendi koreografik diliyle sahneye taşıyan Gómez ve topluluğu, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

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Afro-Küba müziği, caz ve klasik müzik geleneklerini ustalıkla harmanlayan çok yönlü besteci ve icracı Arturo Sandoval, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 8 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde konser verecek.

SERGİ

Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willing Müdahalesiyle, Frank Bowling'in eserlerini Francis Bacon ve Victor Willing'in yapıtlarıyla bir araya getiriyor. Alistair Hicks küratörlüğündeki sergi, 31 Ocak 2027'ye kadar Pera Müzesi'nde görülebilir.

Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.