14 yaşındaydı... Kolunu makineye kaptırdı... Çocuk işçinin ölümünde karar
Niğde'de, 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul'un çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptırıp hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada karar açıklandı. Fabrika sahibi İ.Y.A. 5 yıl 6 ay, işçilerden sorumlu ekip başı E.Y. ise 4 yıl 9 ay 23 gün hapis cezasına çarptırıldı
Niğde'de yürek yakan olay, 15 Nisan 2025'te Bor ilçesinde Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi.
KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRIP ÖLDÜ
DHA'da yer alan habere göre çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptıran Abdurrahman Özkul, hayatını kaybetti. Olayla ilgili fabrika sahibi İ.Y.A., işçilerden sorumlu ekip başı E.Y. ve muhasebe sorumlusu H.K. hakkında dava açıldı.
SANIKLAR DURUŞMAYA GELMEDİLER
Davanın 7’nci duruşması Bor 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı.
CEZALARI BELLİ OLDU
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İ.Y.A. ve E.Y.'nin 'taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasını, H.K.'nin ise beraatini istedi. Sanık avukatları ise dosyaya giren bilirkişi raporuna itiraz ederek, müvekkillerinin olayda kusurları olmadığını savundu.
Mahkeme, sanık fabrika sahibi İ.Y.A.'ya 'taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay, işçilerden sorumlu ekip başı E.Y.'ye de aynı suçtan 4 yıl 9 ay 23 gün hapis cezası verirken H.K ise beraat etti.