Niğde'de yürek yakan olay, 15 Nisan 2025'te Bor ilçesinde Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi.

KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRIP ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptıran Abdurrahman Özkul, hayatını kaybetti. Olayla ilgili fabrika sahibi İ.Y.A., işçilerden sorumlu ekip başı E.Y. ve muhasebe sorumlusu H.K. hakkında dava açıldı.

SANIKLAR DURUŞMAYA GELMEDİLER

Davanın 7’nci duruşması Bor 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İ.Y.A. ve E.Y.'nin 'taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasını, H.K.'nin ise beraatini istedi. Sanık avukatları ise dosyaya giren bilirkişi raporuna itiraz ederek, müvekkillerinin olayda kusurları olmadığını savundu.

REKLAM

Mahkeme, sanık fabrika sahibi İ.Y.A.'ya 'taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay, işçilerden sorumlu ekip başı E.Y.'ye de aynı suçtan 4 yıl 9 ay 23 gün hapis cezası verirken H.K ise beraat etti.