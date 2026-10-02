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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaydı... Kolunu makineye kaptırdı... Çocuk işçinin ölümünde karar

        14 yaşındaydı... Kolunu makineye kaptırdı... Çocuk işçinin ölümünde karar

        Niğde'de, 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul'un çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptırıp hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada karar açıklandı. Fabrika sahibi İ.Y.A. 5 yıl 6 ay, işçilerden sorumlu ekip başı E.Y. ise 4 yıl 9 ay 23 gün hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 10:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        14 yaşındaydı... Kolunu makineye kaptırdı... Çocuk işçinin ölümünde karar

        Niğde'de yürek yakan olay, 15 Nisan 2025'te Bor ilçesinde Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi.

        KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRIP ÖLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptıran Abdurrahman Özkul, hayatını kaybetti. Olayla ilgili fabrika sahibi İ.Y.A., işçilerden sorumlu ekip başı E.Y. ve muhasebe sorumlusu H.K. hakkında dava açıldı.

        SANIKLAR DURUŞMAYA GELMEDİLER

        Davanın 7’nci duruşması Bor 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı.

        CEZALARI BELLİ OLDU

        Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İ.Y.A. ve E.Y.'nin 'taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasını, H.K.'nin ise beraatini istedi. Sanık avukatları ise dosyaya giren bilirkişi raporuna itiraz ederek, müvekkillerinin olayda kusurları olmadığını savundu.

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        Mahkeme, sanık fabrika sahibi İ.Y.A.'ya 'taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay, işçilerden sorumlu ekip başı E.Y.'ye de aynı suçtan 4 yıl 9 ay 23 gün hapis cezası verirken H.K ise beraat etti.

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